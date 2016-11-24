Osmanlı Ocakları Basın Birimi’nden yapılan açıklamada Osmanlı Ocakları aleyhinde yapılan yalan, yanlış ve iftira içeren haberler konusunda bazı internet sitelerine açtığı davaların kazanıldığı bildirildi. Açıklamada art niyetli olarak ya da bilmeden yapılan haberlerin Osmanlı Ocakları ismine benzer taklitçi ve art niyetli kişiler tarafından servis edilen paylaşımlarla aralarında Cumhuriyet gazetelerinin olduğu haber.sol.org.tr ve ilerihaber.org gibi bazı online gazetelerinde yer aldığı manipüle içeriğinde iftira ve karalama kampanyası içeren haber linklerinin Ankara 2. ve 8. sulh Ceza Mahkemesi kararları ile yayından kaldırıldığı belirtildi.

Osmanlı Ocakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hiçbir hukuki delile dayanmayan ve yargı kararıyla da kanıtlanarak erişimi engelenen haberlerden bazıları şunlar: Cumhuriyet gazetesinin yaptığı ‘’HDP’den sonra şimdi de CHP’ye saldırı’’ başlığıyla verilen haberde; CHP Sincan ilçe başkanlığının Osmanlı Ocakları tarafından saldırıya uğradığı dile getirilmişti. Öte yandan Haber.sol.org.tr sitesinde yer alan ve CHP milletvekili Eren Erdem’in, Kemal Kılıçtaroğlu’nu hedef alan saldırı girişimini Osmanlı Ocakları’nın yaptırdığına ilişkin asılsız suçlaması; yine haber.sol.org.tr sitesinde yer alan 'Osmanlı Ocakları Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adını kullanarak haraç toplatıyor' haberi gibi haberler Ankara 2. ve 8. sulh Ceza Mahkemesi kararları ile kaldırıldı".

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmanlı Ocakları Basın Danışmanı Harun Yazıcı, "Bu ülkede hukuk herkesin en büyük güvencesidir. Tamamıyla karalama kampanyası dahilinde, Osmanlı Ocakları’nı yıpratmak adına yapılmış bu ve buna benzer haberlerle Osmanlı Ocakları aleyhinde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Hakkımızda yapılmış art niyetli haberleri yapanlar artık hukuk önünde hesap vermektedirler ve vermeye devam edecekler. İftira ve çamur at izi kalsın politikası izlemek artık kimsenin yanına kar kalmayacak. Aleyhimizde yapılmış mesnetsiz haberlerin bir kısmının linkleri Ankara 2. ve 8. Sulh Ceza Mahkemesi kararları ile kaldırıldı. Bizler hukuk devletinde yaşıyoruz ve FETÖ’den ayıklanan hukuk sistemimize de güveniyoruz. Umarım, bundan sonra Osmanlı Ocakları ya da herhangi bir kurum veya şahıs hakkında haber yaparken daha dikkatli olurlar. Aksi takdirde saklı olan bütün haklarımızı hukuk çerçevesinde aramaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.