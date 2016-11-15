Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Osmanlı Ocaklarından Devlet Bahçeli'ye destek ziyareti

Osmanlı Ocaklarından Devlet Bahçeli'ye destek ziyareti

Osmanlı Ocakları yöneticileri ve il teşkilat üyeleri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettiler.

Osmanlı Ocaklarından Devlet Bahçeliye destek ziyareti

15 Kasım 2016 12:43

Osmanlı Ocakları Genel Merkez Basın Birimi Başkanı Harun Yazıcı son günlerde istikrar ve güvenin tesisi ve temini için birlik ve beraberlik çağrılarında bulunan Osmanlı Ocakları tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu belirterek Ak Partiden sonra CHPli Gürsel Tekin ile olan görüşmelerine MHP lideri Devlet Bahçeli ile de devam ettiğini açıkladı. Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşme de birlik ve beraberlik mesajı veren Devlet Bahçeli de teşkilat üyelerine şunları söyledi: "Osmanlı Ocakları, ülkü ocakları ya da farklı bir partinin mensubu olabilirsiniz. A partili ya da B Partili de olabilirsiniz. Amacımız ülkemize sahip çıkabilecek, bölmek isteyenlere böldürmeyecek nesiller yetiştirmek olmalı. Burada sadece partilere değil sizin gibi sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza da ciddi görevler düşüyor. Vatanımızı bölmek isteyenlere karşı dik durarak karşı çıkmak gerekiyor. Sizin hangi kurumu temsil ettiğiniz önemli değil. Bizim vatanını seven herkese kapımız açıktır". 

Etiketler: devlet bahçeli, Osmanlı Ocakları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!