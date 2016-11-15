Osmanlı Ocakları Genel Merkez Basın Birimi Başkanı Harun Yazıcı son günlerde istikrar ve güvenin tesisi ve temini için birlik ve beraberlik çağrılarında bulunan Osmanlı Ocakları tüm siyasi partilere eşit mesafede olduğunu belirterek Ak Partiden sonra CHPli Gürsel Tekin ile olan görüşmelerine MHP lideri Devlet Bahçeli ile de devam ettiğini açıkladı. Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşme de birlik ve beraberlik mesajı veren Devlet Bahçeli de teşkilat üyelerine şunları söyledi: "Osmanlı Ocakları, ülkü ocakları ya da farklı bir partinin mensubu olabilirsiniz. A partili ya da B Partili de olabilirsiniz. Amacımız ülkemize sahip çıkabilecek, bölmek isteyenlere böldürmeyecek nesiller yetiştirmek olmalı. Burada sadece partilere değil sizin gibi sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza da ciddi görevler düşüyor. Vatanımızı bölmek isteyenlere karşı dik durarak karşı çıkmak gerekiyor. Sizin hangi kurumu temsil ettiğiniz önemli değil. Bizim vatanını seven herkese kapımız açıktır".