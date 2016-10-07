Osmanlı Ocakları Basın Danışmanı Harun Yazıcı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre uluslararası yapılanmasıyla yurt dışında FETÖ terör örgütüyle bir çok ülkede mücadele edildiğini, Kenya'da da FETÖ terör örgütünün okullarının kapatılması için faaliyetler yapıldığını bildirdi.

Açıklamada görüşleri bulunan Kenya Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Halit Yalçın Yazıcı ise şunları belirtti: “Kenya'da, FETÖ terör örgütünün özellikle eğitim alanında güçlü bir yapılanmaya sahip olduğunu, 15 Temmuz darbe girşiminden önce her iki ülke Cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek bu okulların kapatılması ya da Türkiye Devleti'nin kontrolüne geçmesi hususlarını görüştüklerini ama Türkiye'de gerçekleşecek olan toplantının arifesinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını ve bu nedenle ilerleyen tarihlere her iki Cumhurbaşkanının bir araya gelerek konunun tekrar göndeme alınacağını'' belirtti. Yazıcı, ''biz Kenya'da Osmanlı Ocakları olarak bu okulların Türkiye'yi temsil etmediğini ve kapatılmaları gerektiğini lobi faaliyetleri yürüterek Kenya hükümet yetkililerine ifade ediyoruz. Kenyalı kardeşlerimize de bu okulların kapatılmamamsı durumunda ilerleyen zamandan ülke olarak çok zor durumlara düşebileceklerini anlatıyoruz. Biz Kenya Osmanlı Ocakları olarak milletimizden ve devletimizden aldığımız güçle Kenya'da FETÖ terör örgütünün bitirilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın''.

