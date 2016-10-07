Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Osmanlı Ocakları'ndan FETÖ okulları hakkında açıklama

Osmanlı Ocakları'ndan FETÖ okulları hakkında açıklama

Osmanlı Ocakları, Kenya'da FETÖ okullarının kapatılması ile ilgili lobi faaliyetleri yürüttüklerini bildirdi.

Osmanlı Ocaklarından FETÖ okulları hakkında açıklama

07 Ekim 2016 10:57

Osmanlı Ocakları Basın Danışmanı Harun Yazıcı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre uluslararası yapılanmasıyla yurt dışında FETÖ terör örgütüyle bir çok ülkede mücadele edildiğini, Kenya'da da FETÖ terör örgütünün okullarının kapatılması için faaliyetler yapıldığını bildirdi.

Açıklamada görüşleri bulunan Kenya Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Halit Yalçın Yazıcı ise şunları belirtti: “Kenya'da, FETÖ terör örgütünün özellikle eğitim alanında güçlü bir yapılanmaya sahip olduğunu, 15 Temmuz darbe girşiminden önce her iki ülke Cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek bu okulların kapatılması ya da Türkiye Devleti'nin kontrolüne geçmesi hususlarını görüştüklerini ama Türkiye'de gerçekleşecek olan toplantının arifesinde 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığını ve bu nedenle ilerleyen tarihlere her iki Cumhurbaşkanının bir araya gelerek konunun tekrar göndeme alınacağını'' belirtti. Yazıcı, ''biz Kenya'da Osmanlı Ocakları olarak bu okulların Türkiye'yi temsil etmediğini ve kapatılmaları gerektiğini lobi faaliyetleri yürüterek Kenya hükümet yetkililerine ifade ediyoruz. Kenyalı kardeşlerimize de bu okulların kapatılmamamsı durumunda ilerleyen zamandan ülke olarak çok zor durumlara düşebileceklerini anlatıyoruz. Biz Kenya Osmanlı Ocakları olarak milletimizden ve devletimizden aldığımız güçle Kenya'da FETÖ terör örgütünün bitirilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın''.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!