Osmanlı Ocaklarından Şaban Dişli'ye destek

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekili Şaban Dişli hakkında dokunulmazlık dosyası ile alakalı tepki gösterdi. Canpolat'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle: "15 Temmuz gecesi ve diğer her önemli olaylarda teşkilatımıza yaptığımız istişarelerle yön veren milli iradenin her zaman yanında olan, Ak Partili veya MHP'li siyasetçilerin yer yer hedef olduklarını görüyoruz. 15 Temmuz gecesi Ak Parti ve külliye önünde kalabalık gurupların başını çeken Osmanlı Ocaklarını teşvik eden, milli iradenin yanında duran isimlerden biride Şaban Dişli'dir. Bu günde ödüllendirir gibi hedef alınması çok normaldir. Parti için Sakarya üzerinden Kripto Fetöcüler Şaban Dişli'yi hedef alıp böylesine çirkin bir algı ile milli irade için canından, vasfından ve her şeyden vazgeçmişler yıpratılmak istenmektedir.

Kamuoyununda bildiği gibi 15 Temmuz'da ve 16 Nisan'da Osmanlı Ocaklarının hangi ölçülerde ülke istikrarına ve milli iradeye sağladığı katkılar ortadır. Külliye önünde ilk şehit olanlar Osmanlı Ocaklarına gönül vermiş kardeşlerimizdir. Yine Ak Parti Genel Merkezi önünde yapılacak incelemelerle 15 Temmuz gecesi şahsımla Şaban Dişli'nin çok önemli telefon konuşmaları vardır bana; "Başkan gerekirse elele tutuşup külliyeye ölümüne yürümeliyiz diyecek kadar tarafını belli etmiş, tüm teşkilatımızın yurt geneli sokaklarda ölümüne direnip eylemler başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatını beklemeden sokaklara hakim olunmasını sağlayan, ilk tepki gösteren kurumumuzu yönlendiren, 16 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gece gündüz demeden bölgede özverili çalışan teşkilatımızın terörün insan kaynağını bitirmek ve 16 Nisan'da 'evet' için halkı konferans ve toplantılarda bilinçlendirip teşvik eden Osmanlı Ocaklarının istişare ettiği isim yine Şaban Dişli'dir.

Birileri 16 Nisan'da Doğu ve Güneydoğudan gelen oylarla sandıktan 'evet' çıktığını biliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özverili çalışmalarda bulunun tek kurum Osmanlı Ocaklarıdır. Yani Fetö burada bir yerde 16 Nisan'ın intikamının peşinde olacak ki Dişli'nin seçim çalışma bölgesi Sakarya'da oy oranlarının yükselmesiyle ve ülke geneli çalışan STK'mızla mücadele etmektedir. Kardeşi Mehmet Dişli Hakkında henüz kesinleşmiş bir Fetö mahkumiyeti olmamasına rağmen, kardeşi üzerinden yapılan algılarla burada hedefe konulmak istenen Şaban Dişli ve ailesi vatanını ve milletini seven ülkesi için her alanda hizmet veren dava adamlarıdır. Osmanlı Ocakları için Erdoğan neyse çalışma arkadaşları da odur. Biz gördüklerimizi, yaşadıklarımızı konuşmak zorundayız. Birilerine iftira atıldığında bizim kimse sesiz kalacağımızı düşünmemelidir. zalimlerden olmamak için bugün özellikle Ak Parti Sakarya milletvekillerinin siyasi rakip olarak gördükleri Dişli'ye karşı olgunlaşmış bir delil yokken, kardeşi üzerinden saldırılması vicdani ve ahlaki değildir. Birileri bu tür yıpratma politikalarıyla Erdoğan'ın etrafında onu sevenleri küstürmeye çalışıyor.

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır"

Bu anlayışla kime iftira atılırsa kime zulmü yapılıyorsa biz o mağdur olan herkesin yanında olduğumuz gibi Şaban Dişli'nin yanındayız. Hakkında çıkan tüm asılsız ve iftira haber ve dedikoduları kınıyoruz. Herkes yargılana bilmeli ve bir güçlü suç şüphesi varsa her milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmalıdır ama böyle içi boş iddialarla memleket için milli iradenin hazır kıta askerleri hedef alınmamalıdır. Teröre ve Fetöye bulaşmış bylockçu milletvekilleri dururken bir davaya mal olmuş parti genel başkan yardımcısı ve ülkenin her yerinde gönüllü hizmet eden Osmanlı Ocaklarının ağabeyi gibi gördüğü birilerini hedef almak akla ve mantığa sığmamaktadır. Kasıt olduğunu, algı yapılmak istendiğini görüyoruz. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Biz Erdoğan'ı yedirtmedik ki onun çalışma arkadaşlarını yedirtelim".