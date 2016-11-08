Osmanlı Ocakları basın biriminden yapılan açıklamaya göre Türkiye Osmanlı Ocakları Başkanı İsmail Coşkun HDP’li milletvekillerine şu şekilde tepki gösterdi. Coşkun, ‘’Tüm vatandaşlarımız gibi Kürt vatandaşlarımızın da gözü aydın olsun. Terör sevicilerinden kurtulmamız kutlu olsun. Bununla beraber, FETÖ terör örgütünden ve diğer ülkemizin başına bela olmuş terör örgütlerinden kurtulmamız kutlu olsun. Müjdeler olsun ki; artık kalıcı bir şekilde barış zemini oluşmuştur. Güven ve istikrar bölgeye gün gibi doğmuştur. Bölgedeki kardeşlerimizin başlarına çöreklermiş, şer, bela olmuş, dış mihraklar tarafından desteklenmiş, eli kanlı silahlı terör örgütlerinin siyasi uzantısı haline gelmiş siyasetçilerden kurtulma günümüz, 04 Kasım 2016 tarihi bizim için milattır” dedi.

Açıklamalarında “Bizler aynı kaderi yaşayan, sevinçte ve tasa da aynı kaygıları hisseden ırzı can yapmış yek vücut bir milletiz” ifadelerini kullanan Coşkun şunları kaydetti: “Hepimizin başına bela olmuş Selahattin Demirtaş ve onun çalışma arkadaşlarından, devleti ele geçirmek için çalışan FETÖ kadrolarından kurtulma ve arınma sürecini yaşıyoruz. Artık PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FÖTÜ gibi terör örgütleriyle ülkemiz kararlı bir şekilde mücadele etmekte, pirincin içine sızmış beyaz taşları tespit ederek ayıklamaktadır. Biz, Osmanlı Ocakları olarak, her zaman barıştan yana olduk ve yine de barıştan yana olmaya devam edeceğiz. Halkı sokaklara defalarca çağıran Demirtaş, devletimize hadsizce kafa tutmuştur. HDP devlete meydan okuma siyasetiyle tökezlemiştir.

Yasa bilmez, hukuk bilmez, devlet bilmez tavırlarıyla devletimizin yargısını ve yürütmesini tahkir etmiştir. Şuanda her zamankinden daha fazla temizlenmiş bir yargı süreciyle karşı karşıyayız. FETÖ’cü hukukçuların temizliğinden sonra adil yargılama ve bölücü suç örgütlerine hesap sorma zamanı gelmiştir. Hukukun üstünlüğüne tüm siyasi partilerin olduğu gibi HDP’nin de saygı duyması gerekir. Eli kanlı teröristler üzerinden hiç kimse ülkemizde siyaset yapamaz. Buna göz yumarak başka bir siyasi partinin eli kanlı canilere sahip çıkması da o siyasi partili kardeşlerimizin vicdanlarına kalmış bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü test etmeye çalışanlar, bir kez daha ülkemizi bölmek isteyen hiç bir gücün önünde diz çökmeyeceğimizi görmeleri gerekir. Devlet yöneticilerimize, Hükümetimize, İç İşleri Bakanlığı’mıza emniyet mensubu kardeşlerimize ve bu iradeyi ortaya koyan sayın Cumhurbaşkanı’mıza göstermiş oldukları bu tutumlarından dolayı minnettarız. Biz, Kürdüyle Türküyle bir milletiz. Bu anlamda, yurdumuzun çeşitli ilçelerinde ve illerindeki teşkilatlarımızı, tahrik ve tahrip edecek hiç bir provokasyona karışılmaması hususunda sağduyuya davet ediyorum. Bizim devletimize, kolluk kuvvetlerimize güvenimiz tamdır. Nerede suçlu varsa ve bu suçlulara kim destek veriyorsa hepsiyle mücadelede hükümetimize sonuna kadar destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz”.