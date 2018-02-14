'Osmanlı tokadı yemediğiniz belli'

AK Parti Grubu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bizi vururlarsa karşılık veririz” diyen Amerikalılara “Bunu diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları da çok açık” diyerek sert tepki verdi.

KILIÇDAROĞLU’NA...

“Göğsünü gere gere, ağız dolusu bir ‘Evet, PKK da, YPG de, FETÖ de, DEAŞ da bir terör örgütüdür’ diyememektedir Bay Kemal. Eğer senin yüreğin varsa, ahlak noktasında siyasi ahlakın varsa, açıkça dersin ki, bunlar birer terör örgütüdür. Utanmadan şahsımla ilgili yalan söylüyor. ‘Hiçbir zaman Nusra’ya terör örgütüdür diyemedi’ diyor. Bir daha söyleyim, Nusra ve El Kaide bir terör örgütüdür. Ama senin kulağın var duymazsın, senin gözün var görmezsin, dilin, ağzın var ama sen hakikati söyleyemezsin. Kendine çekidüzen vermek yerine terör örgütlerinin elinde oyuncağa dönüştün.”

HDP’YE SİVİL CEVABI

“CHP’nin âdeta izini takip ettiği HDP adında bir de ikizi var. Son kongrelerinde İstiklal Marşı çaldırmadılar yine. Kahraman Mehmetçik hayatı pahasına çocuklara, kadınlara zarar gelmesin diye şehit olurken, HDP yandaşları her fırsatta, Türkiye’yi sivillere saldırmakla suçluyor. Eğer Türkiye’nin sivillere, mazlumlara zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin’i Allah’ın izniyle tek bir şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan şimdiye kadar çoktan almıştık. Bu zalimliği yapan pek çok ülkenin olduğunu da biliyoruz. Biz zalim değiliz. Asla olmadık, asla olmayacağız.”

KIBRIS’I UNUTMADIK

“Bu Yunanlılar gene şaşırdı maalesef. Ayrıca, Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren yabancı şirketlere, Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalı operasyonuyla çok yakında Menbiç’te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Afrin neyse Ege’deki, Kıbrıs’taki haklarımız da odur.”

Kör müsün Amerika?

Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO’da beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO’da berabersek, NATO’nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika’nın da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum Türkiye’de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO’da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir. Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de ‘Biz bunların PKK olduklarına dair bir işaret görmedik’ diyenler, kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. ‘Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin’ ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Biz elbette onları kasıtlı olarak hedef almayacağız ama şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. O zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristleri yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Çünkü, teröristlerin yanlarında ne işleri olduğunun izahını en başta kendi kamuoylarına yapmaları oldukça zor olacaktır.

Türkiye Gazetesi