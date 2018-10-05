Osmanlı torunu Haddad, cumhurbaşkanlığına yakın

Brezilya halkı 7 Ekim'de sandık başına gidecek. Hafta sonunda yapılacak seçimde cumhurbaşkanı seçilemezse, seçim 2'nci tura kalacak. Seçim öncesi 2 aday ön plana çıkmış durumda bulunuyor. Yapılan son anketlerde Hatay asıllı İşçi Partisi (PT) lideri Fernando Haddad, yüzde 41 ile 43 bandında birinci sırada yer aldı. Rakibi Liberal Sosyal Parti (PSL) adayı Jair Bolsonaro ise yüzde 37 destekle ikinci sırada.

Dedesi Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Başrahibi olan İşçi Partisi (PT) lideri Fernando Haddad anketlere göre önde gözüküyor. Fernando Haddad'ın dedesi Habib, İstiklal Harbi'ne destek vererek Hatay'daki Fransız işgaline karşı mücadele etmiş liderlerden birisiydi.

Anketlerde ikinci sırada yer alan Liberal Sosyal Parti (PSL) adayı Jair Bolsonaro, aşırı sağcı ve ırkçı söylemleriyle tanınıyor. Yaptığı gaflar ve savunduğu görüşlerden dolayı birçok kez kadınların tepkisini çekmiş ve kadınların sokaklara dökülmesine sebep olmuştu.

Serkan Bayar