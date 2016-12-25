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Osmanlı’nın yükselişi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 1-0 yendi.

Osmanlının yükselişi sürüyor

25 Aralık 2016 16:07

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Jakop’un şutunda top üstten auta çıktı.

12. dakikada Regattin’in köşe atışında ceza sahası içerisindeki Musa’nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye’nin şutunda top kaleci Diallo’nun ellerinde kaldı.

34. dakikada Pinto’nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Diallo topu kontrol etti.

41. dakikada defanstan dönen topla buluşan Saadane’nin şutunda savunmaya da çarpan top az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada ceza sahası dışından Mehmet’in şutunda kaleci Diallo, topa hakim olmayı başardı.

66. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada yan hakemin penaltı uyarısı üzerine Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Jakop’un kullandığı penaltı atışında top kaleci Karcemarskas’den döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma kornere attı.

84. dakikada Vrsajevic’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Karcemarskas topu kontrol etti.

90. dakikada Mehmet’in Dzon’a müdahalesi ile hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Musa’nın penaltı atışında top ağlarla buluştu. 0-1

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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran x, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Diallo xxx, Özgür xxx, Oboabona xx (Petrucci dk. 79 xx), Yakoubi xxx, Orhan x (Mehmet dk. 17 xx), Saadane xxx, Robin xxx, Jakob xxx ( 88 dk. İsmael ?) , Tuszynski xxx, Kweuke xxx, Oğulcan xxx

Yedekler: Gökhan, Ahmet, Ümit, Recep

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Regattin xxx, Musa xxx, Vrsajevic xxx, Mehmet xx (Maher dk. 78 xx), Umar xx (Dzon dk. 73 xx), Numan xxx, Ndiaye xxx, Prochazka xxx, Kouamo xxx (Erdal dk. 89 ?), Pinto xxx

Yedekler: Hakan, Aykut, Muhammed, Diabate

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: (dk. 90 pen.) Musa (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Robin, Oğulcan, Tuszynski (Çaykur Rizespor), Musa (Osmanlıspor)

Etiketler: Osmanlıspor


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