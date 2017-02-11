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Osmanlıspor 0-1 Trabzonspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma, bordo-mavili takımın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Osmanlıspor 0-1 Trabzonspor (Maç sonucu)

11 Şubat 2017 19:33
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MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada orta sahadaki Uğur Demirok’un uzun pasıyla ceza sahasına giren Olcay Şahan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Webo, ilk pozisyonda şutunu atamayınca topu Ndiaye’ye aktardı. Ndiaye’nin şutunda kaleci Onur’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada Musa Çağıran orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Onur, sağına uzanarak topu son anda kornere çeldi.

55. dakikada Numan Çürüksu’nun geri pasında kaleci Karcemarskas’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Yusuf’un önüne düştü. Yusuf’un aşırtma vuruşunda kaleci son anda topa sahip oldu.

55. dakikada ceza sahasının sol tarafından çizgiye inen Onazi’nin yaptığı ortaya N’Doye’un vuruşunda ağlara gitmekte olan topu Numan son anda kornere çeldi.

57. dakikada Webo’nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Vrsajevic’in yaptığı vuruşta top, kaleci Onur’un ellerinde kaldı.

58. dakikada ceza sahasına sol taraftan giren Muhammed Bayır, topu Musa Çağıran’a çıkardı. Musa’nın şutunu kaleci Onur iki hamlede önledi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xx, Aykut Demir x, Muhammed Bayır xx, Mehmet Güven x, Musa Çağıran x (Delarge dk. 67 x), Regattin x (Erdal Kılıçaslan dk. 82 ?), Ndiaye xx, Bifouma xx, Webo xx (Rusescu dk. 81 ?)

Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Koray Altınay, Martins

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mas xx, Onazi xx, Okay Yokuşlu x (Yusuf Erdoğan dk. 76 x), Olcay Şahan xxx, Castillo xx (Medjani dk. 67 x), Yusuf Yazıcı xx, N’Doye xx (Rodallega dk. 85 ?)

Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Olcay Şahan (dk. 16) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Aykut Demir, Musa Çağıran, Ndiaye, Delarge (Osmanlıspor), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: maç sonucu, Osmanlıspor, Trabzonspor


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