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Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle (BJK Osmanlı)

Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Kara Kartal, zorlu Osmanlıspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı... Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle...

Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle (BJK Osmanlı)
Osmanlıspor Beşiktaş maçından özel kareler - Foto Galeri

16 Ocak 2017 21:00

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma, ortasını ceza alanı sağ tarafına gönderdi. O noktada topla buluşan Marcelo’nun, kafayla içeriye çevirdiği topu Cenk Tosun ağlara gönderdi. Ancak daha öncesinde Marcelo topa hareketlenirken ofsayta yakalandı.

16. dakikada Mehmet Güven’in kalenin karşısından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabricio’nun kucağında kaldı.

20. dakikada Oğuzhan Özyakup’un verdiği ara pasta top Talisca’nın önünde kaldı. Ceza sahası dışından sol ayağının içiyle topa sert vuran Talisca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

47. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Osmanlıspor’da topun başına Regattin geçti. Regattin’in sert şutunda top kaleci Fabricio’nun kucağında kaldı.

49. dakikada Webo’nun ceza sahası içine gönderdiği top Umar’ın ayağında kaldı. Umar’ın kalenin paralelinden çektiği şutta top taca çıktı.

50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Quaresma’nın çektiği sert şut kaleci Karcemarskas’ın kucağında kaldı.

61. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa yükselen Cenk Tosun’un kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

80. dakikada Osmanlıspor kalesini baskı altına alan ve kaleye 3 şut gönderen Beşiktaşlı oyunculara kaleci Karcemarskas 3 pozisyonu kurtararak cevap verdi. Karcemarskas, Talisca, Tolgay Arslan ve Kerim Frei’nin üst üste çektiği şutları kurtararak kalesinde adeta devleşti.

88. dakikada Regattin’in sağ kanattan Beşiktaş kalesine gönderdiği şutu kaleci Fabricio son anda kalenin üstünden kornere çeldi.

90. dakikada Atiba’nın ceza sahası içinden Cenk Tosun’a verdiği pasta, Cenk topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Koray Altınay x (Lawal dk. 64 xx), Mehmet Güven xx, Webo xx, Regattin xx, Vaclav Prochazka xx, Umar xx, Muhammet Bayır x (Aykut Demir dk. 53 x), Numan Çürüksu xx, Adam Maher x (Delarge dk. 75 x)

Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Erdal Kılıçaslan, Rusescu

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Beşiktaş: Fabricio Agosto xx, Adriano xx, Tosic xx, Queresma xx (Tolgay Ali Arslan dk. 70 xx), Atiba xx, Oğuzhan Özyakup xx, Cenk Tosun xx, Marcelo xx, Babel xx (Kerim Frei dk. 79 xx), Gökhan Gönül x (Andreas Beck dk. 63 xx), Talisca xx

Yedekler: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Talisca (dk. 20), Cenk Tosun (dk. 90) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Koray Altınay, Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Quaresma, Marcelo (Beşiktaş)

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Abdullah Sarıca - Cem Geçim

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