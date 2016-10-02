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Osmanlıspor 1 Fenerbahçe 0

Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Osmanlıspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Osmanlıspor 1 Fenerbahçe 0

02 Ekim 2016 18:55

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI ANLATIM)

41' Volkan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sow kafayı vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

22' Hava topuna Souza ile Topal aynı anda çıktı. Taç atışı Osmanlıspor'un...

9' GOL! Ndiaye

8' Osmanlıspor penaltı kullanacak

 

2' Mehmet Topal yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

İLK 11'LER:

Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarkas, Koray, Numan, Prochazka, M.Bayır, Musa, Mehmet Güven, Umar, N'Diaye, Regattin, Diabate

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener, Kjaer, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Volkan Şen, Emenike


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