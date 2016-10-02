Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Osmanlıspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Volkan Demirel ceza sahasına sokulan Regatin’i düşürünce hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada penaltı noktasına gelen Ndiaye, kaleci Volkan’la topu ters köşeye gönderdi. 1-0
17. dakikada Volkan Şen’in sol kanattan yaptığı ortaya Sow sağ kale direğinin yanından kafayla içeri çevirdi. Ozan Tufan önünde kalan topa vuramadı. Yaşanan karambolde son vuruşu Emenike yaptı, top üstten auta gitti.
32. dakikada Aminu Umar’ın sağ kanattan yaptığı ortayı, Ndiaye kafayla Diabate’nin önünde çevirdi. Kaleci Volkan Demirel Diabate’nin önüne yatarak topa müdahale etmeyi başardı.
39. dakikada De Souza’nın ceza sahası yayına yakın noktada gelişine vurduğu şut, az farkla üstten auta gitti.
41. dakikada Volkan Şen’in kornerden ortaladığı topa Moussa Sow kafa vuruşu yaptı. Top, sağ kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Umar’ın ortasında ceza sahası içinde Diabate’nin kafa vuruşunda top kale direğin dibinden auta gitti.
55. dakikada Volkan Şen’in sol kanattan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Robin van Persie, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
58. dakikada yaklaşık kaleye 30 metre mesafeden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Emenike'nin çaprazdan şutunda top kaleci Karcemarskas’tan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Mehmet Topal’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray Altınay x (Aykut Demir dk. 72 x), Numan Çürüksu xx, Vaclav Prochazka x, Muhammed Bayır xx, Musa Çağıran xx, Mehmet Güven xx, Aminu Umar xx, Badou Niaye xxx, Adrien Regattin xx (Erdal Kılıçaslan dk. 78 x), Cheick Diabate xx (Adam Maher dk. 86 ?)
Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Lawal, Rusescu
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı x, Simon Kjaer xxx, Martin Skrtel xx, İsmail Köybaşı xx, Josef de Souza xxx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan x (Robin van Persie dk. 46 xx), Moussa Sow x (Alper Potuk dk. 64 x), Volkan Şen xx (Miroslav Stoch dk. 72 x), Emmanuel Emenike xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Neustadter, Aatif Chahechoue,
Teknik Direktör: Dirk Advocaat
Goller: Ndiaye (dk. 9 pen.) (Osmanlıspor), Robin Van Persie (dk. 55) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Karcemarskas, Prochazka (Osmanlıspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe)