Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Umar’ın sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlak Webo’nun önünde kaldı. Webo’nun gelişine çektiği şutu Muslera direk dibinde son anda kurtardı.

3. dakikada ceza sahası içinde Bruma’nın pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına açılan ortaya ön direkte iyi yükselen Webo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı kaleci Muslera’nın kucağına bıraktı.

35. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Webo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

59. dakikada Sneijder’in ceza sahası içinde sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

76. dakikada sağ kanattan Galatasaray kalesine doğru ilerleyen Vrsajevic’in ceza sahasının dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.

86. dakikada Umar’ın açtığı ortaya iyi yükselen Webo topu ağlarla buluşturdu. 2-1

88. dakikada Semih Kaya’nın ceza sahası içinden sol ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Riekerink: “Bu sahada oynamak tamamen mücadelenin ruhuna aykırı”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Bu saha şartları, olağandışı saha şartları. Isınmadan dolayı çoğu arkadaşımız ayakkabısını değiştirmek zorunda kaldı. Bu sahada oynamak tamamen mücadelenin ruhuna aykırı” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Riekerink, 2 gün önce takımına nerede ve nasıl şartlarda oynayacaklarını söylediğini anlattı. Adil bir mücadele olması için yerden ısıtmalı bir sahanın olması gerektiğini belirten Riekerink, “Bu saha şartları olağandışı saha şartları. O yüzden biz Osmanlıspor’dan 1 gün önce gelip antrenman yapmayı talep ettik. Ama bu kabul görmedi. Isınmadan dolayı da çoğu arkadaşımız ayakkabısını değiştirmek zorunda kaldı. Bu sahada oynamak tamamen mücadelenin ruhuna aykırı” diye konuştu.

“Bugün oynanan futbol tarzı bizim tarzımızın dışında bir oyundu”

Muslera’nın hem maçın başında hem de maçın sonunda mükemmel kurtarışlar yaptığını söyleyen Riekerink, “Uzun toplarla iyi oynayan rakibimiz vardı. İkinci toplarda sezgimizin iyi olması gerekiyordu. Ama bugün oynanan futbol tarzı bizim tarzımızın dışında bir oyundu. Bu zor şartlarda maçı bırakmadığı için oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bugün mücadeleyi bırakmayan bir takım vardı sahada”

Riekerink, bakıldığı zaman bu saha şartlarında istedikleri oyunu oynamalarının imkansız olduğunu vurgulayarak, “İstediğimiz oyunun dışına çıktık. Benim için en büyük ölçü Osmanlıspor’un 2-1 öne geçtiği zaman ki oyun. Bundan önce bazı maçlarda geri düştüğümüzde morali bozulan bir takım görebiliyorduk. Ama bugün mücadeleyi bırakmayan bir takım vardı sahada. Bir hoca olarak beni en çok mutlu eden bu oldu. Takımın 2-1 geriye düştükten sonra reaksiyon gösterip beraberliği yakalaması mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Rikerink’in 1 puana sevindiği yönündeki ifadeleri basın mensupları tarafından sorulması üzerine Riekerink, “85. dakikadan sonra skor neydi hatırlıyor musunuz? 2-1. İkinci yarı kaç tane şans yakaladık hatırlıyor musun? Birkaç tane. Çok zor bir maç oldu. Saha şartları, zemin inanılmaz kötüydü. Bir çok arkadaşımızın krampon sıkıntısı oldu. Maçta 2-1 geriye düşüyorsunuz ve ikinci yarı pek bir pozisyonumuz yok. Bu skordan gelen 2-2’lik skor için bu yorum geldi. Ben kesinlikle her zaman kazanmak isteyen bir teknik direktörüm ve kaybetmeye tahammülüm yok. Bugünkü şartlara bakılırsa buradan maksimum beraberlikle ayrılırız açıklamalarında bulundum. Beraberliğin beni mutlu etmesi söz konusu değil. Takımımla beraber şampiyon olmak istiyorum ve bütün maçları kazanmak istiyorum. Ama bu maç çok zor deplasmanlardan bir tanesiydi. Bu hava şartlarında alınabilecek maksimum puanı aldık” değerlendirmesinde bulundu.

Akçay: “Bu kadar gol kaçırıp berabere kalmak acı veriyor”

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Müsabakalarda bu kadar gol kaçırıp berabere kalmak acı veriyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Osmanlıspor sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, müsabakanın zorluğunu herkesin bildiğini belirterek, “Saha şartları ve Galatasaray’ın performans gelişimi bu müsabakanın favorisi olarak Galatasaray gösterilebilirdi. Ama maç başladıktan sonra oyuna hakim olan, oyunu isteyen, sahanın her alanında başarılı olan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Galatasaray’ın büyük takım reflekslerini göstererek 2 gol atması büyük takım olduğunu gösteriyor. Bizim de artık bir süreci geçtiğimizi düşünüyorum. Bu gollere karşı biraz daha direnişli olmalıyız. Kolay gol yemeden müsabakaları geçmemiz gerekiyor. Şu anda 29’uncu maçı oynamış olan oyuncularımla gurur duyuyorum. Onların bu maçta gösterdikleri fiziksel performans değerlerine baktığımızda 10 oyuncumuzun 10 binin üzerinde koştuğunu söylersek onları taktir etmemek mümkün değil” diye konuştu.

Akçay, müsabakalarda bu kadar gol kaçırıp berabere kalmanın acı verdiğini ifade ederek, “Oyuncularınıza siz bu golleri kaçırdığınız için bir sitemde bulunamazsınız. Çünkü iyi niyetli ve gayretli olan bir ekibe sahipsiniz. Teknik adam olarak gol vuruşları konusunda çalışacaksınız. Hareketli toplarda, yerden ya da yüksekten, bir şekilde kontrol sonrası vuruşa yönelik çalışmalar yapmak zorundasınız. Oyuncunuzu böyle bir takım tekrarlarla geliştirebilirsiniz. Gol, Allah’ın ayrıca bir insana verdiği bir kabiliyet. Çünkü gol atabilmeniz için birkaç tane değeri bir araya getirmeniz lazım. Gol atmak farklı bir şey ve biz buna çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Sarıca - Cem Geçim

