Osmanlıspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Batıken Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Mor-sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu alanda koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan oyuncular daha sonra isabetli pas organizasyonuna geçti. Minyatür kalelerden kurulu alanda ve yarı sahada maç yapan Başkent ekibi, açma germe hareketleriyle antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Numan Çürüksu, Yalçın Ayhan, Serdar Gürler ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı çıkmadı.

Öte yandan Mor-sarılı oyuncular, antrenman bitiminde 37 yaşına giren yardımcı antrenör Evrim Esendemir’in doğum gününü kutladı. Genç çalıştırıcı kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra Teknik Direktör İrfan Buz’un elinde doğum günü pastasından yedi. Yardımcı antrenör Esendemir, sürpriz kutlama için futbolculara teşekkür ettikten sonra kendisi ve takım için en büyük hediyenin, en büyük kutlamanın bu hafta alınacak galibiyet olduğunu söyledi.

Seyid Fatih Poyraz

