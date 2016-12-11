MAÇTAN DAKİKALAR
50. dakikada Onur’un ara pasına hareketlenen Vaz Te’nin ceza sahası içi sağından dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunma ve kaleci Hakan’ın ayaklarının altından filelerle buluştu. 1-1
63. dakikada Onur’un sağ kanattan ortasında altıpas içerisinde Rodallega’dan önce savunma araya girerek topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Vaz Te’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Hakan güçlükle topu kornere çeldi.
76. dakikada Vaz Te’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Hakan topu son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
78. dakikada Akhisar Belediyespor savunmasının arasına atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Rusescu ceza sahası içerisinde kaleci Bora tarafından yere düşürülünce hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.
80. dakikada Ndiaye’nin kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Bora topa sahip oldu.
85. dakikada Maher’in sağ kanat son çizgiden ortaladığı topa ön direkte gelişine vuran Aminu’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
KÜNYE
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ali Saygın Ögel xx
Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Serdar x, Caner x, Ömer xx, Custodio xx, Sissoko x, Soner x (Muğdat dk. 46 xx), Onur xx, Mervan xx (Vaz Te dk. 46 xxx), Rodallega x
Yedekler: Lukac, Aykut, Tolga, Orhan, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Osmanlıspor: Hakan xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Prochazka xx, Pinto xx, Musa xx (Maher dk. 83 x), Mehmet xx, Regattin xxx, Ndiaye xx, Delarge xx (Aminu dk. 63 xxx), Webo x(Rusescu dk. 66 xx)
Yedekler: Karcemarskas, Aykut, Erdal, Muhammed, Maher
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Serdar (dk. 33 k.k.), Aminu (dk. 85) (Osmanlıspor), Vaz Te (dk. 50) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Soner, Sissoko, Onur, Bora (Akhisar Belediyespor), Musa, Mehmet, Pinto (Osmanlıspor)