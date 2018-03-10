Osmanlıspor Bursaspor Canlı İzle ! Osmanlı Bursa CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Osmanlıspor Bursaspor şifresiz canlı izle !Osmanlıspor Bursaspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Osmanlıspor Bursaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Osmanlıspor Bursaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Osmanlıspor Bursaspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son oynadığı son 24 karşılaşmada 5 galibiyet,6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 21 puanla 17.sırada bulunan Osmanlıspor son 24 maçta 8 galibiyet,6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 30 puanla 11.sırada yer alan Bursaspor, ile karşılaşıyor. Osmanlıspor Bursaspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Osmanlıspor Bursaspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

İrfan Buz: "Hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hakemlerin de hata yapabileceğini belirterek, "Hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz" diye konuştu. Osmanlıspor'un Brezilyalı futbolcusu Luiz Carlos ise, "Herkes birbirini yenebilecek konuma geldi" dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, Batıkent Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'de 21 puanla 17. sırada yer alan Osmanlıspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, Kasımpaşa maçına çok sayıda oyuncusundan yoksun çıktığını belirtti. Buz, "Kasımpaşa sahasında son 3 maçını kazanmıştı. Doğru bir oyunla beraberliği hak etmiştik ama son andaki pozisyonla galibiyeti de yakalayabilirdik. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Oyunumuzu geliştirmemiz, doğruları daha fazla yapmamız gerekiyor. Karşıdaki ekibi iyi analiz etmemiz, stratejik olarak doğruları bulup, bunların üzerine gitmeliyiz. Son haftalarda da bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer takımlara bakmadan, elimizdeki kaderimizi değiştirme fırsatını kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz"

Hakemlerin de hata yapabileceğini belirten İrfan Buz, "Orada yanlış yoktur. Hata farklı, yanlış farklı bir olay. O yüzden hep iyimser tarafına bakmak istiyoruz. Hakkaniyetli bir şekilde müsabakaların sonuçlanmasını ve hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bursaspor ile sahamızda oynuyoruz ve bizim için çok önemli bir maç"

Bursaspor maçı ve sakat futbolcuların durumları hakkında bilgi aktaran Buz, "Bursaspor ile sahamızda oynuyoruz ve bizim için çok önemli bir maç. İyi hazırlanıp, üç puan almayı hedefliyoruz. Umar cezalıydı, bu hafta geri dönüyor. Serdar Gürler'in durumu da iyi görünüyor. Avdija Vrsajevic soru işareti, Numan Çürüksu geri dönüyor. Özer Hurmacı bu hafta bizimle olamayacak, yırtığı var. Zaten son haftalarda da tam olarak sakatlığından dolayı randıman alamadık. Payam yetenekli bir futbolcu. Fiziksel anlamda üzerine koyması gerekiyor. İran liginden geldi, ligimiz kolay bir lig değil. Sert bir lig olduğu için fiziksel olarak daha iyi olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Luiz Carlos: "Önümüzdeki her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor"

Spor Toto Süper Lig'de rahat bir konumda olmadıklarını dile getiren Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gerçekten çok zor maçlar oynayacağız. Önümüzdeki her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Kendine güvenen, birbirine seven bir ekip var. Kendimize olan güvenimizi sahaya yansıtırsak, önümüzdeki maçların sonuçlarına yansıyacaktır. Bu durumdan zorlu da olsa kurtulabileceğimizi düşünüyorum."

"Herkes birbirini yenebilecek konuma geldi"

Kolay maçlar oynamayacaklarını ifade eden Luiz Carlos, "Çünkü artık herkes birbirini yenebilecek bir konuma geldi. Hiç kimse kendini rahat hissetmiyor. Ciddiyetle ve kendimize güvenle sahaya çıkarsak istediğimiz sonuçları elde edebiliriz. Tek istediğimiz iyi bir şekilde bu durumdan kurtulmak" dedi.

"Galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum"

Bursaspor maçına da değinen Carlos, "Hem bizim hem de onlar için çok zorlu bir maç olacak. Ancak bizim ufak bir avantajımız var, evimizde oynuyoruz. Galibiyete daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Onlara zorlu bir maç yaşatmak ve sonunda da kazanan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

Osmanlıspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Osmanlıspor Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Osmanlıspor Bursaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Osmanlıspor Bursaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Bursaspor 84 gün sonra nefes aldı

Maçın önemini bildiklerini ifade eden Aziz Behich, uzun zamandır kazanamadıklarını hatırlatarak, “Pozitif bir şekilde maça başladık ve öyle bitirdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor durumda taraftarlarımız da bizi bırakmadı. Bunun üzerine koymak istiyoruz. Sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İnşallah haftaya deplasmanda aynı performansı gösterip, 3 puanı almak istiyoruz. Bütün oyuncular maçın önemini biliyordu. Bütün hafta çok çalıştık. Osmanlıspor maçı da zor olacak. İyi bir takım ama kötü durumdalar şu an. İyi hazırlanacağız. İnşallah 3 puan ile Bursa’ya döneriz” dedi.

"Seriye bağlamak istiyoruz"

Yusuf Erdoğan da şöyle konuştu:

Stresli de olsa böyle maçlar her zaman güzel oluyor. Büyük camialarda oynadığınız zaman bu baskıyı kaldırmanız lazım. Yarım sıfır da olsa kazanmak istiyorduk. Çok pozisyona girdik ama bir tane atabildik. Sonuçta 3 puan aldık ve kazanmak güzel. Maçın başından sonuna kadar üst düzey bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bir tane pozisyon bile vermeden maçı bitirdik. İsteyince ve odaklanınca bazı şeylerin olduğunu bir kez daha gördük. Kendi sahamızda iyi oynuyorduk ama skor alamıyorduk haftalardır. Bugün de skoru da aldık, iyi de oynadık. Önemli olan skora katkı sağlamaktı ama pozisyona girdiğim ve kendimi verdiğim için mutluyum bugün. Takımıma hizmet etmek için buradayım. Kazanmak güzel. İnşallah diğer maçlarda benim attığım gollerle kazanırız. Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Takıma kırılma lazımdı. Bunu da başardık. İnşallah önümüzdeki maçlarda seriye bağlamak istiyoruz.”

