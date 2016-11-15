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Osmanlıspor çabukluk ve sürat çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor, çabukluk ve sürat çalışması yaptı.

Osmanlıspor çabukluk ve sürat çalıştı

15 Kasım 2016 19:54

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7 ayrı istasyonda dönüşümlü olarak çabukluk ve sürat çalışmasıyla devam etti. Ardından yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yapan Başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı. Soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan’ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı. İyileşme sürecine giren Diabate ise antrenmanın ilk etabında takımla birlikte çalışırken sonraki etabında kondisyoner eşliğinde çalışmalarını devam ettirdi. Osmanlıspor yarın 16.00’da yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

Caner Ünver

Etiketler: Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig


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