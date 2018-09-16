Osmanlıspor, deplasmanda farklı kazandı!

Osmanlısor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (ilkyarı)
3. dakikada gelişen atakta savunma arkasına sarkan Berkan topu kontrol ettikten sonra çektiği volesinde top kaleci Ferhat'ta kaldı.
14. dakikada Burhan Eşer'in sağ kanattan ceza sahasına girerek çektiği şutunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.
44. dakika sağ kanattan Beykan'ın içeriye ortasında müsait pozisyondaki Burhan Eşer'in kafa vuruşunda meşin yuvarla az farkla direğin yanından auta çıktı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
46. dakikada gelişen ani atakta sağ kanattan içeriye giren Butuhan'ın dar açıdan çektiği şutta top kaleci Abdulaziz'de kaldı.
53. dakikada ceza sahası içerisinde Burhan Eşer'in düşürülmesi sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gönderdi.
54. dakikada penaltı atışını kullanan Beykan Şimşek topu ağlara gönderdi. 0-1
56. dakikada gelişen atakta Mertan'ın vuruşunda top kaleci Ferhat'tan döndü. Dönen topu iyi kontrol eden Ayuk Mbu'nun sağ çaprazdan vuruşunda top sol köşeden ağlara gitti. 0-2
80. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sinan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortasında Mertan'ın altıpas üzerinden yerden yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3
90+1. dakikada Magaye Gueye altıpas üzerinden çektiği şut yerde sekerek ağlara gitti. 0-4
90+3. dakikada gelişen atakta ceza sahası dışından Ahmet Karadayı'nın vuruşunda top kaleci Abdulaziz'den döndü.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Yasin Kol , Cem Özbay, Cemil Tunç
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran (Toykan dk. 76), Cihan Aydın (Doğukan dk. 89 ?), Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt (Arif Bostancı dk. 66), Melih Berat Arslan, Yusuf Akbulut
Yedekler: Furkan Kaçar, Fatih Kızılay, Sezer Gündüz,
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Osmanlıspor: Abdulaziz, Caner (Gueye dk. 82 ?), Anıl, N'Diaye, Muhammet, Merthan, Burhan Eşer (Numan dk. 66), Ayuk Mbu, Tugay, Sinan, Beykan (Furkan dk.73)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ali Ülgen, Oğuzhan, Lembi
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Sarı Kart: Ahmet, Ferhat (Karabükspor), Anıl (Osmanlıspor)
Goller: Beykan (dk. 53 pen.), Ayuk Mbu (dk. 56), Mertan (dk. 80), Gueye (dk. 90) (Osmanlıspor)