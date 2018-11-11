Osmanlıspor evinde tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Tugay, Mbu, Burhan (Oğuzhan dk. 86 ?), Hasan, Muhammed Bayır, Numan, Lembi (Beykan dk. 73), Anıl, Gueye (Mertan dk. 90+1 ?),
Yedekler: Abdulaziz, Sinan, Furkan, Ndiaye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
İstanbulspor: Muhammed Alperen, Nascimento, Ali Dere, İbrahim, Onur, Cajic, Atchom (Barış dk. 46), Arif, Tuncer, İbrahim Halil (Muhsin dk. 56), Bauque (Muhammed Demirci dk. 70)
Yedekler: Umut, Yavuzhan, Murat, Akaminko
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Gueye (dk. 11 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Atchom, İbrahim Halil, Tuncer, Onur (İstanbulspor), Tugay, Karcemarskas, Beykan (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Ali Dere (dk. 42) (İstanbulspor)
Cem Geçim