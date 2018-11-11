İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlıspor evinde tek golle kazandı

Osmanlıspor evinde tek golle kazandı
Osmanlıspor evinde tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Osmanlı
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Temel, Cemal Alpay
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner, Tugay, Mbu, Burhan (Oğuzhan dk. 86 ?), Hasan, Muhammed Bayır, Numan, Lembi (Beykan dk. 73), Anıl, Gueye (Mertan dk. 90+1 ?),
Yedekler: Abdulaziz, Sinan, Furkan, Ndiaye
Teknik Direktör: Osman Özköylü
İstanbulspor: Muhammed Alperen, Nascimento, Ali Dere, İbrahim, Onur, Cajic, Atchom (Barış dk. 46), Arif, Tuncer, İbrahim Halil (Muhsin dk. 56), Bauque (Muhammed Demirci dk. 70)
Yedekler: Umut, Yavuzhan, Murat, Akaminko
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Gueye (dk. 11 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Atchom, İbrahim Halil, Tuncer, Onur (İstanbulspor), Tugay, Karcemarskas, Beykan (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Ali Dere (dk. 42) (İstanbulspor) 

Cem Geçim

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.