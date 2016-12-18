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Osmanlıspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE l GALATASARAY OSMANLI Canlı Skor Kaç Kaç?

Süper Lig'de Osmanlıspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray Osmanlı karşısında galip gelerek, Beşiktaş ile puanını eşitlemenin hesaplarını yapıyor. Peki Osmanlıspor Galatasaray maçı canlı skor kaç kaç? İşte Osmanlıspor Galatasaray maçı canlı izle ile ilgili detaylar...

Osmanlıspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE l GALATASARAY OSMANLI Canlı Skor Kaç Kaç?

18 Aralık 2016 18:10

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

35'GOL! Webo

15'Ndiaye'ye faul yapan Serdar sarı kart gördü. 

7'Adrien Regattin'in kullandığı kornerde Sabri topu kafayla uzaklaştırdı.

3'GOL! Yasin

2'Galatasaray'da Eren yerde sakatlık geçirdi. Ancak tekrar ayağa kalktı.

1' Maç başladı

HER İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ ŞÖYLE;

Galatasaray'da şok!

Süper Lig'de Osmanlıspor deplasmanına giden Galatasaray'da Alman golcü Podolski, ilk 11'de şans bulamadı.

OSMANLISPOR: Karcemarkas, Vrsajevic, Prochazka, Numan, Muhhammed Bayır, Musa, Mehmet, Regattin, Ndiaye, Umar, Webo

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: JAn Olde Riekerink

Etiketler: galatasaray, Osmanlıspor


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