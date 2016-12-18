CANLI ANLATIM (İLK YARI)
35'GOL! Webo
15'Ndiaye'ye faul yapan Serdar sarı kart gördü.
7'Adrien Regattin'in kullandığı kornerde Sabri topu kafayla uzaklaştırdı.
3'GOL! Yasin
2'Galatasaray'da Eren yerde sakatlık geçirdi. Ancak tekrar ayağa kalktı.
1' Maç başladı
HER İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ ŞÖYLE;
Galatasaray'da şok!
Süper Lig'de Osmanlıspor deplasmanına giden Galatasaray'da Alman golcü Podolski, ilk 11'de şans bulamadı.
OSMANLISPOR: Karcemarkas, Vrsajevic, Prochazka, Numan, Muhhammed Bayır, Musa, Mehmet, Regattin, Ndiaye, Umar, Webo
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: JAn Olde Riekerink