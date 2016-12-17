Osmanlıspor, Galatasaray’ın taktiklerini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında pazar günü sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklarını çalışmayla devam ettirdi.

Ligin iddialı ekiplerinden Osmanlıspor, bu hafta Galatasaray’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana, mor-sarılı oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluğa yönelik istasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak taktik, şut, orta ve gol organizasyonlarına geçildi. Günün tek antrenmanı toplu olarak yapılan sprint çalışmasıyla son buldu. Takımın kalecileri, kaleci antrenörü Hakan Polat nezaretinde takımdan ayrı özel çalışma yaptı.

1,5 saat süren antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmadı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Galatasaray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular pas çalışmaları gerçekleştirilirken, son bölümde 11’e 11 çift kale maç yapıldı. (Rıdvan Turşak / İHA)

Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.00’te özel bir uçuşla Ankara’ya hareket ederek ve kampa girecek.

Riekerink fikstür avantajına dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Ligin ilk yarısına baktığımızda şampiyonluk yarışında olduğumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadık. ikinci yarıda onlarla kendi sahamızda oynayacağız. Bu da bizim için önemli meydan okuma ya da avantaj olacak” dedi.

Ligin 15. haftasında Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak olan sarı-kırmızılı takımda kritik maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Jan Olde Riekerink basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Osmanlıspor değerlendirmesi

Hollandalı çalıştırıcı, Osmanlıspor mücadelesine ilişkin, “Çok zor bir maç Osmanlıspor maçı ve deplasmana gidiyoruz. Şu anda ligde 7’nci sırada olan bir takım. En fazla ligde beraberlik alan takım. Avrupa Ligi’nde de iyi performans sergiliyorlar. Grubu 1. tamamladılar. Villareal’i deplaasmanda yenen bir takım. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz en iyi şekilde analiz yaptık. Oyuncularıma anlattım ve uyarılarda bulundum. Orada zor hava ve saha şartları ayrıca Osmanlıspor ile mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 18 Aralık 2016

Stadyum: Osmanlıspor Stadı

Maçın hakemi: Hüseyin Göçek

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 15. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı 17 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar ve 19 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Takipçisi Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında oynarken, Galatasaray da Osmanlıspor’a konuk olacak. Haftanın kapanış maçlarında ise Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni, Bursa da Antalyaspor’u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle

17 Aralık Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazar

13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Adanaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır

19.00 Osmanlıspor - Galatasaray: Hüseyin Göçek

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

19 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

20.00 Bursaspor - Antalyaspor: Ali Palabıyık