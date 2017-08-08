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Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig’in birinci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı

08 Ağustos 2017 21:20

Osmanlıspor, 13 Ağustos Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlarına devam etti. Güne çift antrenman sığdıran Başkent ekibi, Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde çıktığı ilk antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu 12 farklı istasyonda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yapan Mor-Sarılılar, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor, akşam antrenmanına ise topla ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas ve tam sahada taktik çalışması yapan Başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi devam eden Engin Bekdemir katılmazken Bifouma ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Osmanlıspor yarın akşam 18:00’da yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını devam ettirecek. 


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