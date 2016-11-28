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Osmanlıspor, Konyaspor ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, Konyaspor ile berabere kaldı

28 Kasım 2016 22:13

Maçtan dakikalar

6. dakikada Osmanlıspor’un atağında Adrien Regattin’in sağ kanattan ortasında Pierre Webo’dan önce Ali Turan kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.

8. dakikada Amir Hadziahmetovic’in hafif sağ çaprazdan şutunda savunmadan seken top kornere çıktı.

13. dakikada Mehmet Güven’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

16. dakikada Maher’in sol kanattan ortasında Webo ceza alanı içinde dönerek vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen top ceza yayı üzerinde Regattin’in sert vurdu, Vukovic’ten seken top kaleci Serkan Kırıntılı’yı yanıltarak ağlara gitti. 0-1

21. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Adrien Regattin, sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Serkan üzerine gelen topu çeldi.

33. dakikada Maher’in Bajic’e yaptığı faulün ardından Konyaspor ceza sahasına yakın yerde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Douglas’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşunda top üstten auta çıktı.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Osmanlıspor atağında Maher, ceza alanı içine ortasını yaptı. Delarge, Jagos Vukovic’in üzerinden altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

38. dakikada Atiker Konyaspor, Ömer Ali ile sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Ömer Ali’nin ortasında Musa, ön direkte topu uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortasında Pierre Webo altıpas önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle de olsa kornere çeldi.

50. dakikada Musa’nın pasında Maher ceza alanı içinde zor pozisyonda düşerken vuruşunu yaptı, top kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.

51. dakikada Konyaspor’un atağında ceza alanı sağ çaprazdan Milosevic yerden sert vurdu. Top kaleci Karcemarskas’ın üzerine gitti.

59. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Delarge yerden vurdu. Savunmadan seken top az farkla kale direğinin yanından kornere çıktı.

67. dakikada Konyaspor atağında Skubric’in pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza alanı sağ çaprazından gelişine vurdu, top Osmanlıspor savunmasından geri döndü.

74. dakikada Milosevic, rakip ceza sahasından uzaklaştırılan topa sert vurdu, top üstten auta gitti.

89. dakikada Konyaspor’un atağında Skubic’in ortasında Bajic’in kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan xx

Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx (Jonsson dk. 76 x), Douglas xx, Ali Turan xx, Ömer Ali xx, Rangelov x (Halil İbrahim dk. 57 x), Bajic xx, Milosevic x (Hora dk. 84 x), Hadzihmetovic xx, Vukovic xx, Skubic xx

Yedekler: Kaya, Selim, Meha, Mbamba

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed xx, Maher xx (Lawal dk. 80 x), Dzon xx (Erdal dk. 90+2 ?), Mehmet Güven xx, Musa xx, Numan xx, Webo xx (Diabate dk. 85 x), Regattin xxx, Pinto xx, Prochazka xx

Yedekler: Hakan, Aykut, Vrsajevic, Rusescu

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Bajic (dk. 89) (Konyaspor), Regattin (dk. 16) (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: Mehmet Güven (dk. 90) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Milosevic (Konyaspor), Karcemarskas, Lawal (Osmanlıspor)

Etiketler: konyaspor, Osmanlıspor


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