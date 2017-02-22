Osmanlıspor Olympiakos maçına saatler kala nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Lig’inde Osmanlıspor ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında sahasında Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. Peki Osmanlıspor - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

OSMANLISPOR OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Avrupa’da yoluna devam eden Osmanlıspor 0-0 rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Macar hakem Istvan Vad yönetecek.

OSMANLISPOR OLYMPIAKOS MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı. Karşılaşma öncesi Osmanlısporlu futbolcular Musa Çağıran ve Vaclav Prochazka, tesislerde değerlendirmelerde bulundu.

Çağıran, maça ilişkin şunları kaydetti:

“Yunanistan’dan istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. 72. dakikada sanıyorum ki kırmızı kart yedi onlar. Ondan sonrasında bir gol bulabilirdik. 72. dakikadan sonra bile oyun sistemimizi bozmadık. Aynı şekilde devam ettik. Takım olarak biz inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Villarreal, Olympiakos’tan çok daha iyi bir takım. Olympiakos da iyi bir takım ama biz kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz, içeride coşkulu bir oyunla Olympiakos engelini geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.”

“Futbolcu olarak biz profesyonel insanlarız” diyen Çağıran, “İsterseniz 1 milyon kişi maçı izlesin bir şey değişmiyor. Bir uğultu geliyor. Maça konsantre olup sadece uğultuyu duyuyorsunuz. Çok ta bir şey fark etmiyor. Bizimde stadımız tıka basa dolacaktır. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin” şeklinde konuştu.

Çağıran, zeminin rakibe dezavantajı olup olmayacağına ilişkin ise, “Ankara’da yaklaşık bir haftadır havalar güzel galiba. Çok kalamadık Ankara’da. Çimin ilacı güneştir” dedi. Vaclav Prochazka ise karşılaşma öncesi, “Atina’dan iyi bir sonuçla döndük. Oradaki maçı 0-0 bitirme başarısını gösterdik. Burada avantaj bizde gözüküyor. Tur geçmek için bir şansımız var. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteği ile bu turu geçmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Savunma performansı ve karşılaşmada kendine düşen göreve ilişkin Prochazka, “Bizim için zor bir görev olacak. Olympiakos’un hücum hattı gerçekten iyi isimlerden oluşuyor. Olympiakos, güçlü bir takım. İki takım için bakarsanız bizim takımımızın hücum hattı daha iyi. Gol bulacağımıza inanıyorum. Bizde defans olarak, kendi hanemizde 0 yazacak şekilde bitirmek istiyoruz. Bunun içinde her şeyi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Futbolcular antrenman çalışmalarına ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 takım halinde yarı sahada pas çalışmalarına geçildi. Numan Çürüksu soğuk algınlığından dolayı antrenmanda yer almazken, Aminu Umar ve hafif ağrıları bulunan Ndiaye takımdan ayrı düz koşu yaptılar. Antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.