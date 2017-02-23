Osmanlıspor Olympiakos maçını şifresiz veren kanallar hangileri? Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı Olympiakos maçına saatler kaldı. Avrupa’da yoluna devam eden Osmanlıspor 0-0 rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Macar hakem Istvan Vad yönetecek.

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ZOR BİR MAÇ OLACAK?

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacak. Her ikimiz için de iyi bir gece olmayacak. Sahanın içerisindeki temaslı oyunumuzun Yunanistan'daki müsabakadan daha etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yunanistan’da oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan müsabakanın zorlu olduğunu ve yarın akşam oynayacakları maçın da zor olacağını ifade eden Akçay, “İlk müsabaka zorluydu. İkinci müsabaka da aynen devam edecek. Çünkü biz Olympiakos adına bu müsabakayı kolaylaştırmak istemiyoruz. Onlar da bu müsabakanın sonucunda evlerine iyi dönmek isteyecekler” diye konuştu.

“Nazik ve rahat bir gece olmayacak”

Yarın akşam oynayacakları müsabakanın 120 dakika opsiyonu ve penaltılara kalma ihtimali olduğunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: “Zor bir maç olacak. Her ikimiz içinde iyi bir gece olmayacak. Nazik ve rahat bir gece olmayacak. Sahanın içerisindeki temaslı oyunumuzun Olympiakos’daki müsabakadan daha etkili olacağını düşünüyorum. Belki ofansif yönde Olympiakos’daki oranımızı biraz daha yükseltmek zorunda olduğumuz anlar olacak. Ama strateji asla kaybolmayacak çünkü müsabakanın 120 dakika opsiyonu var. Artı penaltıları var. Biz bu avantajları da kaybetmek istemiyoruz. Çünkü kendi evimizdeki müsabakada rakibin atacağı bir gol bizim iki gol atamamızı gerektirecek. Dolayısıyla çok da kontrolsüz cesaret içerisinde olmayacağız. Aklımız, avucumuzun içerisinde olacak. Disiplini hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Maçın sonucunu her zaman ki gibi Allah bilir.“

Numan Çürüksu: “İyi bir skorla turu geçmek istiyoruz”

Osmanlıspor Kaptanı Numan Çürüksu ise basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlk maçta pozitif bir oyunumuz vardı ve bunu ikinci maçımıza da yansıtmak istiyoruz. İyi bir skorla turu geçmek istiyoruz. İlk maçta iki taraf da birbirini tartı ve tecrübe etti diyebiliriz. Sonuç ikinci maça kaldı. Biz kendimize güveniyoruz. Maçtan önce skor tahmini yapmak ve sonuca yönelik konuşmak doğru değil. Söylediğimiz gibi, Osmanlıspor bu yıl ezber bozan bir takımdır. Bunu da yarın göstereceğimize inanıyoruz.’’

Gazetecilerin sorularının da yanıtlayan Kaptan Çürüksü, Başkent takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları içerisinde Osmanlıspor’un başarısının hatırlatılması üzerine Çürüksü, "Bence istek ve konsantre ile ilgili bir şey. Sadece Başkent'le ilgili değil bu konu. Türkiye’nin neresinde olursanız olun, istenildiğinde konsantre olunduğun da bu olumlu sonuçlar olabiliyor. Bu maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Savunmayı da hücumu da çok iyi yapan bir ekibiz. Bunu da takım olarak iyi yapacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Basın toplantısın ardından Osmanlıspor, Olympiakos maçının son provasını yaparak kampa girdi.

RAKİBİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'la yarın oynayacakları maç öncesi Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, yaptığı açıklamada, “Gerçek şu ki, zor bir maç olacak. Rakibimizi önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz” dedi. Ankara'da düzenlenen basın toplantısında UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Osmanlıspor ile oynayacakları müsabakaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Paulo Bento, “Gerçek şu ki, zor bir maç olacak. Rakibimizi önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz” diye konuştu.

Osmanlıspor’un kendi sahada oynayacağı için avantajlı olduğunu ifade eden Bento, “İyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz ve bunu da alacağımıza inanıyorum” dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Portekizli teknik adam Bento, Osmalıspor Teknik Direktörü Reşit Akçay’ın yarınki maçta savunma ağırlıklı bir futbol oynayacağının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

“Reşit hocanın görüşlerine saygı duyuyorum. Bu konuda bizim kendi felsefemiz var. Bizim hücum oynayacağımız çok açık. Değişik bir strateji uygulayacağız. İlk maçta olduğu gibi kapalı oynayarak kontrataklarla gol bulmaya çalışacağız."

“Bir gol arzu ettiğimiz sonucu almamıza yetecektir”

Yunanistan’da oynanan ilk maçta yaptıkları hataları ve eksikleri gidermek için çama gösterdikleri belirten Bento, yarınki maçta eksiklerini gidermiş olarak sahaya çıkacaklarını dile getirdi. "Yarın bir gol atmamız çok önemli“ diyen Bento, ”Bir gol arzu ettiğimiz sonucu almamıza yetecektir” açıklamasını yaptı.

Androutsosise: "Buraya yenmeye geldik’’

Yunan ekibinin orta saha oyuncusu Thenosis Androutsosise ise ilk maçın çok güçlü geçtiğini belirterek, "Sahamızda berabere kaldık ancak biz buraya yenmeye geldik. Turu geçeceğimize inanıyorum. Takımda herkes bu maç için hazırız. Biz güçlü bir takımız ve buradaki engeli aşacağız. Buradan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.



