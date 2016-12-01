Maçtan Dakikalar
3. dakikada korner çizgisine inen Vrsajevic’in ortasında arka direğin önünde Erdal’ın volesinde meşin yuvarlak kalecide kaldı.
19. dakikada Erdal Kılıçarslan’ın kullandığı köşe atışında arka direk dibinde Diabate, topu filelere gönderdi. 1-0
23. dakikada gelişen sağ kanattan Vrsajevic’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti
47. dakikada gelişen organize atakta ceza yayı çizgisi önünde kaleye etkili bir vuruş yapan Rusescu’nun şutu kalecinin ellerinde kaldı.
54. dakikada Kıslıak’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kangva, topu Orkan Çınar’a verdi. Ceza sahası içinde etkili bir vuruş yapan Orkan, fileleri havalandırdı. 2-1
69. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Alpay Koçaklı’nın şutu sağ direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.
89. dakikada gelişen organize atakta kaleyi karşısına alan Regattin’in yaptığı sert vuruşta top yan direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Erkan Akbulut xx, Yusuf Bozdağan xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Muhammed Bayır xx, Szukala xx, Aykut Demir xx, Vrsajevic xxx, Lawal xx (Ndiaye dk. 82 ?), Prochazka x, Rusescu xx, Erdal Kılıçaslan xxx, Delarge Dzon x (Regattin dk. 66 xx), Diabate xxx (Adam Maher dk. 76 x)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Pinto, Musa Çağıran, Numan Çürüksu
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gaziantepspor: Erten Ersu x, İlker Günaslan x, Şenol Can xx, Rajtoral x, Alpay Koçaklı xx, Miranda x (Putsila dk. 67 x), Kıslıak xx, Kangwa xx (Oktay Aydın dk. 58 x), Doğanay Kılıç xx, Orkan Çınar xx, İlhan Parlak x (Emre Nefiz dk. 79 x)
Yedekler: Itandje, Van Hintum, Abdülkadi Kayalı, Musa Nizam
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Diabate (dk. 19 ve 23) (Osmanlıspor), Orkan Çınar (dk. 54) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Lawal, Aykut Demir (Osmanlıspor)