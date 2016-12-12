Özellikle Osmanlıspor ismi taşıyan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Birçok vatandaşın yorum attığı paylaşımlarda, Yunan ekibine göndermelerde bulunuldu. Maçın İzmir’e alınması için Osmanlıspor’un UEFA’ya başvuruda bulunduğunun ifade edildiği paylaşımda, "Ankara’da deniz olmadığından Yunan rakibimizle kendi sahamızda karşılaşacağımız cenkin, İzmir’e alınması için UEFA’ya başvuruda bulunduk" denildi.

Başka bir paylaşımda Yunanlıların maça şişme simit ile gelmesi tavsiye edilirken, Olympiacos stadının yer aldığı bir fotoğraf, "Cenk yerimiz" yorumuyla paylaşıldı. Bir başka paylaşımda Osmanlıspor’un hazır olduğu belirtilirken, "Atalarını az üzmedik Bizans takımı Olympiacos" yorumu yapıldı. Osmanlıspor ismi taşıyan bir başka sayfada ise, "3. Dünya Savaşı’na hazır olun" denilerek, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor’un isimleri ile rakiplerinin yer aldığı eşleşme tablosu paylaşıldı.