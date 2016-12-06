UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda liderliği elinde bulunduran Osmanlıspor, perşembe günü sahasında İsviçre’nin Zürih takımıyla oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Ostim Stadı’nda yapılan antrenmana mor-sarılı oyuncular, ısınma koşusuyla başladı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda taktik çalışmasına geçildi. Tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmada Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın zaman zaman oyunu durdurarak müdahalede bulunması dikkatlerden kaçmadı. Günün tek çalışması 9’a 3 top kapma çalışmasıyla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmazken, Koray Altınay ise takımdan ayrı Performans Uzmanı Thomas Klimmeck yönetiminde çalıştı.