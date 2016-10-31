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Osmanlıspor’a Avusturyalı, Konyaspor’a Romanyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda Osmanlıspor’un deplasmanda Villarreal ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner, Atiker Konyaspor’un deplasmanda oynayacağı Braga maçını ise Romanyalı Alexandru Tudor yönetecek.

Osmanlıspora Avusturyalı, Konyaspora Romanyalı hakem

31 Ekim 2016 17:35

El Madrigal Stadyumu’nda perşembe günü TSİ 23.05’te başlayacak karşılaşmada Harald Lechner’in yardımcılıklarını Maximilian Kolbitsch ve Andreas Heidenreich yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

KONYASPOR’A ROMANYALI HAKEM

Braga şehrindeki Municipal de Braga Stadyumu’nda perşembe günü TSİ 23.05’te başlayacak karşılamada Alexandru Tudor’un yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Vladimir Urzica yapacak. Cristian Orbulet’in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Cristian Balaj ve Istvan Kovacs yapacak.


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