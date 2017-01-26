Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Osmanlıspor’a Brezilyalı orta saha

Osmanlıspor’a Brezilyalı orta saha

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Başkent ekibi, Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira’yı renklerine bağladı.

Osmanlıspora Brezilyalı orta saha

26 Ocak 2017 19:31

Bu sezon Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadeleye devam eden Başkent ekibi, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos Martins Moreira’yı renklerine bağladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli oyuncu sırasıyla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli takımının formasını giymişti.

Yurtgüven: "Transfer çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan kulübün Genel Menajeri Ender Yurtgüven “Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiriyor. Kadromuzu koruyarak üstüne birkaç takviye yapmayı planlıyorduk nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncu Thievy Bifouma’yı renklerimize bağlamıştık. Bugün ise orta sahamıza takviye yapıyoruz. 31 yaşındaki Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attık. Camiamıza hayırlı olsun Allah yüzümüzü utandırmasın” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira, Devre arası transfer çalışmaları, Osmanlıspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!