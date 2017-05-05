Osmanlısporlu futbolcular doyasıya eğlendi

Hizmete açıldığı zaman bin 217 oyuncak sayısıyla ve içeriğindeki pek çok özelliğiyle dünyanın en büyüğü olacak Ankapark, bugün Osmanlıspor’u ağırladı. Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı öncesinde Osmanlısporlu futbolcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Ankapark’ta adrenalin dolu bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde Ostim Stadı’nda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ardından günün yorgunluğunu Ankapark’ta atan Başkent ekibine Ankapark’ı tanıtan Gökçek, onlarla birlikte Ankapark’ta bulunan çeşitli oyuncaklara bindi. İçerisinde 200 dinozorun bulunduğu 10 bin metrekarelik Dinozor Ormanı Çadırı ve 5 bin metrekarelik dinozor kemiklerinin yer aldığı Dinozor Müzesini gezen futbolcular, Başkan Gökçek ile toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve sohbet etti. Buradan, içinde yaklaşık 500 oyuncağın yer aldığı çadırı gezen Gökçek ve Osmanlıspor ekibi, basketbol makinesinden atariye kadar değişik oyuncaklarda stres attı.

Özel ve güzel bir gün geçirdiklerini kaydeden Teknik Direktörü Hamzaoğlu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Ankapark’ta eğlendiklerini ve dinlendiklerini söyledi. Burada yaşadıkları keyifli anların Kardemir Karabükspor maçına da olumlu yansıyacağını kaydeden Hamzaoğlu, “Oyuncularımız çok eğlendi, zor topladık hepsini içeriden. Açıldıktan sonra da burada toplanacağız gibi görünüyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek ise, Ankapark’ta keyifli bir gün geçirdiklerini, özellikle Hamzaoğlu ve Osmanlıspor ekibinin eksiksiz olarak Ankapark’ta bulunmasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Gökçek, hem Osmanlıspor’a moral yüklediklerini hem de onların sayesinde Ankapark’ın tanıtımını yaptıklarını kaydetti.

İlker Turak - Cem Geçim - Burak Altun