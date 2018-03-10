ÖSO Afrin'e 800 metre mesafede

PKK-PYD ve DEAŞ'a karşı başlatılan Afrin operasyonu kapsamında kritik beldelen Şeyh Horoz, Raco ve Cinderes'in alınmasının ardından iyice hız kazanan Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Kuzeyden Raco, Kuzey Batıdan Raco ve Doğudan Azez ve Şeyh Horoz bölgesinden şehir merkezi istikametine doğru başlatılan hilal şeklindeki kuşatma operasyonu son 2 günde kent merkezine bağlı köylerin bir bir alınmasının ardından Afrin'e dayandı. ÖSO ve TSK birlikleri Afrin'i gören 800 metre mesafedeki tepelere konuşlandı.