Diğer
Kategoriler

ÖSO Afrin'e 800 metre mesafede

Zeytin Dalı Operasyonu'nun 51. gününde TSK ve ÖSO birlikleri Afrin şehir merkezine 800 metre mesafeye kadar yaklaştı.

ÖSO Afrine 800 metre mesafede

10 Mart 2018 17:13

PKK-PYD ve DEAŞ'a karşı başlatılan Afrin operasyonu kapsamında kritik beldelen Şeyh Horoz, Raco ve Cinderes'in alınmasının ardından iyice hız kazanan Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Kuzeyden Raco, Kuzey Batıdan Raco ve Doğudan Azez ve Şeyh Horoz bölgesinden şehir merkezi istikametine doğru başlatılan hilal şeklindeki kuşatma operasyonu son 2 günde kent merkezine bağlı köylerin bir bir alınmasının ardından Afrin'e dayandı. ÖSO ve TSK birlikleri Afrin'i gören 800 metre mesafedeki tepelere konuşlandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç