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ÖSO askerleri aileleri ile hasret giderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda ÖSO askerleri aileleriyle hasret giderdi.

ÖSO askerleri aileleri ile hasret giderdi

10 Mart 2018 21:32

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (OSÖ) ile ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 50. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde binlerce terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda köyde terör örgütlerinden temizlendi. Terör örgütü YPG'nin ise çok sayıda araçları ele geçirildi. ÖSO'ya bağlı askerler ise temizlenen köylerde ailelerine kavuştu. Ayrıca Türk yardım kuruluşları ise köylerde bulunan sivillere gıda yardımı yapmaya devam ediyor. Yapılan yardımlarda köy sakinlerine günde 15 bin ekmek dağıtılıyor.  

 

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