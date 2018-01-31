ÖSO, Azez’den Afrin’e ilerleyişini sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 12’inci gününde devam ederken harekatın başladığı 20 Ocak’tan bugüne 712 terörist etkisiz hale getirildi. Havadan da destek verilen harekat kapsamında ÖSO askerleri Azez’den Afrin’e doğru ilerleyişin sürdürüyor. ÖSO askerleri, Azez’deki son cephede ilerlerken, Burseya Dağı’nın diğer tarafında bulunan YPG’li teröristlerin kullandığı mevzilerden taciz ateşi açılıyor. Özgür Suriye Ordusu’ndaki özel harekat güçleri, ilerleyiş sırasında güzergahı üzerinde bulunan köyleri de karış karış arıyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

