ÖSO, bir dağ ve 6 köyün kontrolünü ele geçirdi

ÖSO, Bülbül beldesinin batısında Afrin’in kuzeyinde Şengal güzergahında bulunan Bek Obası köyü ve yukarısındaki Kaşıkdar Dağı, Hayimli, Suverani köyü ile Afrin'in civarında bulunan Şavarihat el Ceviz, Melikiye ve Serail köylerini PKK/PYD'den temizleyerek kontrolü ele geçirdi. Köyleri ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanı besmeleyle başladığı konuşmada "Biz ÖSO ikinci tugayı, Sultan Murat fırkasındanız. Kışıkdar Dağı, Hayımlı köyü, Suverani köyü ve Serail köylerinin kontrolünü ele geçirdi. Allah'a hamdolsun" diyerek tekbir getirdi.