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ÖSO, bir dağ ve 6 köyün kontrolünü ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bu sabah başlattığı büyük operasyonda Afrin’in kuzeyinde Bülbül beldesi yakınında bulunan bir dağ ve 6 köyü PKK/PYD’den temizleyerek tamamen kontrol altına aldı.

ÖSO, bir dağ ve 6 köyün kontrolünü ele geçirdi

09 Mart 2018 11:40

ÖSO, Bülbül beldesinin batısında Afrin’in kuzeyinde Şengal güzergahında bulunan Bek Obası köyü ve yukarısındaki Kaşıkdar Dağı, Hayimli, Suverani köyü ile Afrin'in civarında bulunan Şavarihat el Ceviz, Melikiye ve Serail köylerini PKK/PYD'den temizleyerek kontrolü ele geçirdi. Köyleri ele geçiren ÖSO askerlerinin komutanı besmeleyle başladığı konuşmada "Biz ÖSO ikinci tugayı, Sultan Murat fırkasındanız. Kışıkdar Dağı, Hayımlı köyü, Suverani köyü ve Serail köylerinin kontrolünü ele geçirdi. Allah'a hamdolsun" diyerek tekbir getirdi.  

 

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