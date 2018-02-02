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ÖSO Bülbül beldesini ele geçirdi

Özgür Suriye Ordusu, Türk uçaklarının tahrip ettiği 53 metrekare beton üzerine çizilen teröristbaşı Öcalan posterinin bulunduğu Darmık Dağı'nın eteğindeki Bülbül beldesine girdi. Afrin'e bağlı 7 beldeden biri olan ve Afrin yolu üzerinde bulunan 10 bin nüfuslu Bülbül beldesi teröristlerden tamamen temizlendi.

ÖSO Bülbül beldesini ele geçirdi

02 Şubat 2018 17:42

Terörist başının posterinin bulunduğu yerden Bülbül beldesine giden bir tünelin olduğu da gelen haberler arasında. Teröristlerin beldeyi terk ederken civara yerleştirdiği mayınları temizleme çalışması ise sürüyor. ÖSO birlikleri köyün etrafındaki mevzilerde konuşlanarak civardaki PKK mevzilerini bombaladı. Bülbül beldesini teslim alan ÖSO birlikleri Bülbül beldesine girdikten sonra bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Afrin’e giden yolun üstünde bulunan Bülbül beldesinin alınmasıyla Afrin’e daha da yaklaşılmış oldu.

 

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