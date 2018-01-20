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ÖSO doçkalarıyla Afrin sınırında

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır noktasına Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin harekatında kullanacakları doçka yüklü pikaplar konuşlandırıldı.

ÖSO doçkalarıyla Afrin sınırında

20 Ocak 2018 23:05

Afrin harekatı için sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30’u, yüklü oldukları tırlarla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı.

Tankların ardından ÖSO birlikleri de sınır noktasına sevk edildi. ÖSO askerleri, PKK'yı Afrin'de bitireceklerini söyledi. ÖSO askerlerinin Afrin operasyonunda kullanacakları doçka yüklü pikaplar da tırlarla sınır noktasına getirildi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

 

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