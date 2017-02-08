Özgür Suriye ordusu sözcüleri, DEAŞ’la girdikleri şiddetli çarpışmanın sonucunda Halep’in doğu kesiminde bulunan Elbab’ın batı kısmındaki Cebeluşşeyh Agil, millet hastanesi, Batı Devar, Mulhag, Sekeni Şebabi’nin, kontrolünü ele geçirdiklerini kaydetti.

Yetkililer, batı mahallelerine doğru ilerlemelerinin devam ettiğini, DEAŞ mensubu 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Türk yetkililer de Özgür Suriye ordusunun, DEAŞ’ın elinde bulunan şehre hâkim bir tepeyi ele geçirdiğini açıkladı.

Abu Mucahit El Halebi