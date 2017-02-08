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ÖSO El Bab'ın batı kesiminde birkaç mahalle ve bir tepeyi ele geçirdi

Özgür Suriye ordusu sözcüleri, EL Bab’ın batı kısmındaki mahallerin bir kısmının kontrolünü, şehre hâkim bir tepeyi ele geçirdiğini açıkladı. Fırat Kalkanı harekâtından 2 Türk askerinin hayatını kaybettiği, 15 askerin de yaralandığı bildirildi.

ÖSO El Babın batı kesiminde birkaç mahalle ve bir tepeyi ele geçirdi

08 Şubat 2017 18:21

Özgür Suriye ordusu sözcüleri, DEAŞ’la girdikleri şiddetli çarpışmanın sonucunda Halep’in doğu kesiminde bulunan Elbab’ın batı kısmındaki Cebeluşşeyh Agil, millet hastanesi, Batı Devar, Mulhag, Sekeni Şebabi’nin, kontrolünü ele geçirdiklerini kaydetti.

Yetkililer, batı mahallelerine doğru ilerlemelerinin devam ettiğini, DEAŞ mensubu 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Türk yetkililer de Özgür Suriye ordusunun, DEAŞ’ın elinde bulunan şehre hâkim bir tepeyi ele geçirdiğini açıkladı.  

Abu Mucahit El Halebi


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