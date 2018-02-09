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ÖSO Genel Komutanı: 'ÖSO, Kürtleri ve Arapları zulümden kurtarmaya çalışıyor'

ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi, ÖSO’nun düşmanlarının Kürtler olmadığını, aksine ÖSO'nun Kürtleri ve Arapları zulümden kurtarmaya çalıştığını söyledi.

ÖSO Genel Komutanı: ÖSO, Kürtleri ve Arapları zulümden kurtarmaya çalışıyor

09 Şubat 2018 13:29

ÖSO Genel Komutanı Albay Abdülcebbar El-Akidi, operasyonun maksadının Suriye topraklarını, Arapları ve Kürtleri bu topraklardan zorla çıkaran ayrılıkçı teröristlerden temizlemek olduğunu söyledi.

El Akidi, "Bu ayrılıkçılar Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir devleti kurmak istiyorlar. Suriye halkı ayrılık ve ülkenin bölünmesini istemiyor. Suriye tek ülke olarak kalacaktır. Biz bunu temin etmek için savaşıyoruz” dedi.

El Akidi, DEAŞ’ın ehli sünnetle bir alakası olmadığı gibi PKK ve YPG’nin de Suriyeli Kürtlerle bir alakasının bulunmadığını, onların Suriye’yi bölmek için Kandil’den gelen PKK'lı teröristler olduğunu söyledi. El-Akidi, Kürtlerin kendileri için değerli olduğunu, bu teröristlerin Suriye halkına zulmettiklerini belirterek, ÖSO’nun bölgeyi onların zulmünden kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Yousef Talha

 

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