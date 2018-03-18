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ÖSO güçleri Afrin merkezde kontrolü sağladı!

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. Afrin'e giren ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

ÖSO güçleri Afrin merkezde kontrolü sağladı!
ÖSO güçleri Afrin merkezde kontrolü sağladı! - Foto Galeri

18 Mart 2018 09:05
ÖSO Afrin'e böyle girdi - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu’nun son hazırlıkları kameralara yansıdı. Sabah namazını kılan ÖSO mensupları, ardından araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Kısa süre sonra da operasyon başladı. İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alındı. İlçe merkezindeki terör örgütü paçavraları indirildi. İlçede kalan az sayıda sivil ise ÖSO mensuplarını sevinçle karşıladı.  

İhsan Altıkardeş 

 

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