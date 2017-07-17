ÖSO Halep’te PYD mevzilerine saldırdı

ÖSO tarafından Ayn Dakna ekseninde, Telafer’in kuzeyinde Azez'in güneyine, Ehl el Diyar adı verilen bir hareket düzenledi. Saldırıda çok sayıda PYD militanının öldürüldüğü bir militanın da esir alındığı kaydedildi.

Saldırının, PYD'li teröristlerinin Özgür Suriye Ordusunun kontrolündeki kasabalara karşı yaptığı terör saldırılarına karşı misilleme olduğu belirtildi. PYD’li teröristlerinin daha önce Azez ve Mare kasabalarını bombaladığı, birkaç sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği kaydedildi.

Abu Mucahit El Halebi