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ÖSO, İdlib'in güneyinde 100 DEAŞ'lıyı öldürdü

İdlib’in Huveyn beldesinde süren şiddetli çatışmalarda 100’den fazla DEAŞ'lı terörist, ÖSO birlikleri tarafından öldürüldü.

ÖSO, İdlibin güneyinde 100 DEAŞlıyı öldürdü

13 Şubat 2018 15:40

ÖSO ayrıca 4 gün süren çatışma sonunda 340 DEAŞ mensubunu da esir aldı. 

İdlib’in güney kırsalında DEAŞ ile çatışan ÖSO birliklerinin "Saldırganları def etme" operasyonu adı altında, DEAŞ'lıları imha etmeyi başardığı belirtildi. Çatışmalarda 100’den fazla DEAŞ'lı terörist öldürülürken, onlarca DEAŞ mensubu da yaralandı. ÖSO ayrıca, 4 gün süren çatışma sonunda 340 DEAŞ'lıyı da esir aldı. Terör örgütünün çok sayıda araç ve silahına el koyulurken, dün esir alınan DEAŞ mensupları arasında çocukların da bulunması dikkat çekti. 

Muhamed El Mustafa
 

Etiketler: İdlib, ÖSO

 

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