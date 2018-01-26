ÖSO, PYD’ye göz açtırmıyor

ÖSO askerleri, ellerindeki bütün imkanlarla ilerlemeye devam ediyor. Burseya dağına giden yolları YPG’den temizlemek için üzerine makineli tüfek monte edilen araçlarla geniş bir arazi üzerine dağılan ÖSO birlikleri, PYD hedeflerini yok etmeye çalışıyor.

Dün itibariyle, Zeytin Dalı operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 343’ü geçti. Türk savaş uçakları havadan PYD merkezlerini bombalarken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Yerli halk tarafından dört gözle beklenen Türk askeri ve ÖSO birliklerinin morallerinin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Abu Mucahit El Halebi