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ÖSO, PYD’ye göz açtırmıyor

TSK’nın Cumartesi günü başlattığı ve bugün yedinci gününe ulaşan YPG/PKK’ya karşı yapılan Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı hızla devam ediyor. TSK’nin karadan ve havadan destek verdiği ÖSO birlikleri Azez’den Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor.

ÖSO, PYDye göz açtırmıyor

26 Ocak 2018 11:19
ÖSO, PYD’ye göz açtırmıyor - Tıkla İzle

ÖSO askerleri, ellerindeki bütün imkanlarla ilerlemeye devam ediyor. Burseya dağına giden yolları YPG’den temizlemek için üzerine makineli tüfek monte edilen araçlarla geniş bir arazi üzerine dağılan ÖSO birlikleri, PYD hedeflerini yok etmeye çalışıyor.

Dün itibariyle, Zeytin Dalı operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 343’ü geçti. Türk savaş uçakları havadan PYD merkezlerini bombalarken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Yerli halk tarafından dört gözle beklenen Türk askeri ve ÖSO birliklerinin morallerinin çok yüksek olduğu belirtiliyor. 

Abu Mucahit El Halebi

Etiketler: ÖSO, PYD

 

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