Diğer
Kategoriler

ÖSO, Sirğaye Dağı’nı ele geçirdi

TSK’nin desteğindeki ÖSO birlikleri Burseya dağından sonra dün Afrin yolu üzerindeki stratejik öneme sahi olan Sirğaye dağını ele geçirdi.

ÖSO, Sirğaye Dağını ele geçirdi

06 Şubat 2018 11:44

Burseya dağı ile Sirğaye dağı arasındaki mesafenin 3 kilometre, iki dağın yaklaşık aynı yükseklikte olduğu kaydedildi. Sirğaye dağının üstünde teröristlerin saklandıkları tüneller de temizlendi. Bu civardaki Dikme Taş köyü de daha önce kurtarılmıştı. ÖSO birliklerinin 3. Tugayı sözcüsü Ebu Riyad besmele ile başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu dağ Burseya dağından sonraki en yüksek dağ. Burseya dağını kurtardıktan sonra Sirğaye dağını da kurtardık. Sirğaye dağı Afrin yolu üzerindeki savunma hattı durumunda bulunuyordu. Allah’a hamdolsun bugün 5 Şubat 2018’de Sirğaye dağı Kahraman Milli Suriye ordusu tarafından kurtarıldı. Allah’a hamdolsun dağ tamamen ele geçirildi. Buranın Burseya dağında olduğu gibi askeri stratejik önemi bulunuyor. Burada, Sirğaye dağının doğu yamacı yakınındaki Zigma Faş köyünün de kurtarılması tamamlandı.”

Yousef Talha 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç