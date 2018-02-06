ÖSO, Sirğaye Dağı’nı ele geçirdi

Burseya dağı ile Sirğaye dağı arasındaki mesafenin 3 kilometre, iki dağın yaklaşık aynı yükseklikte olduğu kaydedildi. Sirğaye dağının üstünde teröristlerin saklandıkları tüneller de temizlendi. Bu civardaki Dikme Taş köyü de daha önce kurtarılmıştı. ÖSO birliklerinin 3. Tugayı sözcüsü Ebu Riyad besmele ile başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu dağ Burseya dağından sonraki en yüksek dağ. Burseya dağını kurtardıktan sonra Sirğaye dağını da kurtardık. Sirğaye dağı Afrin yolu üzerindeki savunma hattı durumunda bulunuyordu. Allah’a hamdolsun bugün 5 Şubat 2018’de Sirğaye dağı Kahraman Milli Suriye ordusu tarafından kurtarıldı. Allah’a hamdolsun dağ tamamen ele geçirildi. Buranın Burseya dağında olduğu gibi askeri stratejik önemi bulunuyor. Burada, Sirğaye dağının doğu yamacı yakınındaki Zigma Faş köyünün de kurtarılması tamamlandı.”

Yousef Talha