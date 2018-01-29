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ÖSO: 'Topraklarımızı terörden temizleyene kadar durmayacağız'

Burseya’nın ele geçirilmesiyle, ÖSO birlikleri büyük moral kazandı. Harekatın bundan sonraki hedefleri için büyük bir moralle ilerlemeye başlayan birlikler bölgeyi ayrılıkçı teröristlerden temizlemek için yemin etti.

ÖSO: Topraklarımızı terörden temizleyene kadar durmayacağız

29 Ocak 2018 11:55

Dün Afrine giden yolda en stratejik nokta olan Burseya Dağı'nın alınmasının ardından TSK ve ÖSO başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere PKK-YPG işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek için harekete geçti. Hedefte Raco'nun ardından Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri bulunuyor.

ÖSO birliklerinde bir komutan yaptığı konuşmada, “Bugün Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri bir dava için bir düşmana karış bir araya geldi. Bugün ne bizim için ne de Türkiye için iyilik düşünmeyen ve hem Türkiye’ye ve de Suriye’ye düşman olan ayrılıkçı terör örgütlerine karış bir araya geldik. Bugün Burseya’yı kurtardık. Afrin ve etrafını ve Münbiç'i ve etrafını, zulüm altında bulunan bütün toprakları onlardan temizleyeceğiz. Yanımızda duran Türk askerine, Türk halkına selam olsun. Allah onlara iyi karşılıklar versin” dedi. 

Abu Mucahit El Halebi

 

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