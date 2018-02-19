ÖSO’dan kadın teröriste insanlık dersi

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Hamza Tümeni'nin komandoları, Türkmen Komutan Ebubekir Seyf önderliğinde Derviş Obası ve Hacıkanlı köylerini ve çevresindeki üç tepeyi bölücü terör örgütünden temizledi. Hamza Tümeni operasyonda çok sayıda teröristi de esir aldı. Bunlar arasında çocuk yaştakiler ve kadın teröristler de vardı. Esirlere ilk önce insani yardım yapıldı. Teröristi esir alan ÖSO askeri, "Kürt kardeşlerime sesleniyorum, boşuna ölmeyin. Şu kız 16 yaşında, bunun günahı ne? Tüm dünyaya sesleniyorum. Bizim ahlakımız bu, dinimiz bu. Bizim esirlere nasıl muamele ettiğimizi görün" ifadelerini kullandı.