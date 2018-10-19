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ÖSO'nun yeni birlikleri göreve hazır

ÖSO'nun yeni birlikleri göreve hazır
ÖSO'nun yeni birlikleri göreve hazır

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kolu olan Ulusal Kurtuluş Cephesi'ndeki asker adayları eğitimini tamamladı.

ÖSO’nun yeni birlikleri göreve hazır - Tıkla İzle

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan askeri kampta eğitimini tamamlayan asker adayları mezun oldu. Asker adayları, tüm olası senaryolarla başa çıkabilmeleri için Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde bulunan Yıldırım Eğitim Kampı'nda eğitim aldılar. Eğitim kampının komutanı Albay Rezzuk Errezzuk, “Askerlerin eğitimi, Suriye rejimi ve kentteki milisler tarafından yapılacak herhangi bir saldırıya karşı savaşmak ve mücadele etmek için tüm silahları kullanmayı ve her türlü taarruzu yapma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı. 

Suriye'nin İdlib kentindeki ÖSO'nun büyük gruplarından olan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, birliklerini güçlendirmek için ABD yerine Türkiye'nin desteğini aldığı biliniyor.  

Muhamed El Mustafa

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