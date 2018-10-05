Östaki borusu nerede bulunur? (5 Ekim Hadi ipucu sorusu) Hadi ipucu sorusu bu defa biyolojiden geldi. Bu akşam 20:30 yarışmasının ipucu sorusu östaki borusu vücudumuzun neresindedir oldu. Peki östaki borusu vücudun neresinde, hangi bölümünde? İşte yanıtı...

SORU:Östaki borusu vücudumuzun neresinde, hangi bölümde?

YANIT:Östaki borusu burnun arka kısmında bulunan ve geniz adı verilen bölge ile orta kulak arasında geçiş sağlayan bir kanaldır. Bu kanal orta kulağın hava almasını sağladığı gibi bu bölgedeki salgıların genize akması için de bir yol oluşturur.