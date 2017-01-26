Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Alper Nabi Erkan, östaki borusu disfonksiyonunun, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, alerjik reaksiyonlar, kulakta ani basınç değişimleri, geniz bölgesindeki kitle ve tümörler, cerrahi travma ya da herhangi bir neden olmadan anatomik yapısal özelliğe bağlı olarak da gelişebileceğini belirtti.

Östaki tüpü yeterli düzeyde çalışmadığı zaman çocuklarda orta kulak sıvısı problemlerinin baş gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Erkan, daha ileri yaşlarda ise orta kulak hava basınç eksikliğinin neden olduğu olduğu negatif basınçtan dolayı kulak zarında çökme, orta kulağa yapışma, orta kulak kemikçiklerinde erime, zarda delinme, kronik orta kulak iltihapları ve bunun sonucunda menenjit ile beyin apsesine kadar gidebilen ciddi problemler oluşabildiğini kaydetti.

Kulak basıncı problemlerinin, çok sık uçak yolculuğu yapan veya su altı dalış sporlarıyla ilgilenenlerde daha fazla görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Erkan, bu sorunları yaşayanların, artık Adana ve bölgesinde ilk defa Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde uygulanan 'östaki balon tuboplasti' yöntemi ile çok kısa sürede sağlıklarına kavuşabileceğini söyledi.

Hasta aynı gün taburcu

Östaki balon tuboplasti ameliyatı olan hastanın aynı gün taburcu edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alper Nabi Erkan, şöyle devam etti:

"Balon yöntemi, östaki borusu disfonksiyon bozukluğunun tedavisi için yeni bir yöntemdir. Bu işlem esnasında ameliyat kesisi yapılmamaktadır. Bu uygulama sonrası genelde hastalar aynı gün taburcu edilir. Genel anestezi altında balon, hastanın östaki tüpünü genişletmek için kullanılır. Bu işlemin süresi ortalama 15-20 dakikadır. Bu yöntemde; burun yoluyla endoskop yardımıyla östaki tüpü ağzından içeriye balon kateter yerleştirilir. Balon, daha sonra, burada 10 bar basınçta iki dakika şişik olarak tutulur. Bu durum tüpte genişleme ile sonuçlanır. Bu genişletme, normal hava değişimi ve basınç dengelemesi ile uygun tüp fonksiyonlarının geri gelmesini sağlar."

Östaki balon tuboplasti ameliyatının, dünyada pek çok merkezde uygulanan bir tedavi yöntemi haline geldiğinin altını çizen Dr. Erkan, operasyonda başarı oranının yüzde 80 civarında olduğunu kaydetti.

