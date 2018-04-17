Osteoartrit (Kireçlenme), yaşam kalitenizi düşürmesin

Osteoartritin 50 yaş üstü kişilerde görüldüğünü kaydeden Arzu Kabakçı, “Eklem yapısındaki bozulmalar sonucu ağrı, hareket kısıtlılığı ve uzun süreli hareketsizliklerden sonra tutukluk gibi şikayetlerin olduğu bildirilmektedir. Daha çok diz, el, kalça ve omurga eklemlerinde rastlanmaktadır” dedi.

Kabakçı, osteoartritin tedavi yönteminde kullanılan bazı maddeleri şöyle sıraladı:

Yumurta kabuğu zarı

Amerika'da yapılan bir araştırmada günlük 500 mg yumurta kabuğu zarı takviyesinin; 10’uncu, 30’uncu ve 60’ıncı günlerde hem eklem ağrısı hem de sertliğini belirgin olarak azalttığını belirten Kabakçı, “Türkiye'de 8 üniversite hastanesinde, 166 hasta üzerinde yapılan çift körlü, plasebo kontrollü bilimsel araştırma sonucunda doğal yumurta kabuğu zarının 7-10 günlük tedavi sonrasında kireçlenme tedavisinde ağrı ve tutukluğu yüzde 40 oranında azalttığı gösterilmiştir” dedi.

Kollojen

Kollojenin vücutta doğal olarak bulunduğunu ve cilde esneklik verdiğini kaydederek, “Kıkırdak etrafındaki bağ dokusunun güçlü ve esnek olmasını sağlar. Chicago Illıonis Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, 2000'den fazla hasta üzerinde yapılan çalışmaların değerlendirmesi sonucunda hidrolize kollojenin, osteoartrit ve diğer artrit sorunlu kişilerde ağrıyı azalttığını ve eklem fonksiyonlarında rahatlama sağladığını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Hyaluronik asit

Hyaluronik asidin, vücutta özellikle eklem sıvılarında doğal olarak bulunan bir molekül olduğunu bildiren Kabakçı, “Osteoartiritte, eklemlerde bulunan sinoviyal sıvı konsantrasyonu azalır, eklemin kolay hareket etmesini sağlayan bu sıvının azalması kıkırdak hasarına yol açabilir. Plasebo kontrollü yapılan bir çalışmada osteoartritli 20 hastaya 8 hafta boyunca 80mg/gün dozda hyaluronik asit oral olarak verilmiştir. Sonuç olarak plaseboya göre oral hyaluronik asit takviyesi alan kişilerin ağrılarında azalma, fiziksel fonksiyonlarında iyileşme olduğu ve kişilerin yaşam kalitesini arttırdığı bildirilmiştir” şeklinde konuştu.